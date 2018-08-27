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中市親子館設立不足　議員：促市府加速

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 16:35
▲綠營議員呼籲台中市府各區儘速規劃設置親子館（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)
▲綠營議員呼籲台中市府各區儘速規劃設置親子館（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)

台中市政府推動「一區一親子館」政策，但目前除南屯親子館已經開幕外，其餘都仍在規劃興建中。市議員邱素貞、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、謝明源等議員今(27)日在議會聯合質詢時，皆關心親子館推動狀況，並向市府爭取在各自選區儘速規劃設置親子館。

社會局長呂建德表示，第一座南屯親子館已於去年8月開幕，附設親子館的太平區坪林托嬰中心預計今年開辦，北區、豐原、大里、沙鹿和大甲等5座托育資源中心也將全面升級為親子館。預計2021年前，全市將新增14間親子館。

邱素貞議員在質詢時指出，市長林佳龍上任以來，以社會投資理念推動「托育一條龍」，受益兒童數，從4萬2千多人，成長到超過6萬5千人。廣設「親子館」，可以提供家長全方位的育兒支持與服務，減輕婦女的照顧責任。目前台中市有哪幾區已設有親子館？東、南區親子館有將設置在何處？

議員張芬郁說，大里親子館原本預計於今年6月開幕，但至今遲遲未開幕，大里地區民眾對親子館期待很深，希望市府要儘快完成。翁美春關心豐原親子館設置情形；蕭隆澤議員關心潭雅神區目前興建親子館的進度。而陳淑華議員則是關心西屯區親子館興建的進度。

社會局表示，市府以山線、海線、屯區、市區等4大核心區域平衡發展，考量各區域間需求差異，設有市區、山線、海線、大甲、大屯托育資源中心，第一座南屯親子館去年8月開幕以來深獲各界好評，已服務約3萬8千人次。為推動「一區一親子館」計畫，除了附設親子館的太平區坪林托嬰中心預計今年開辦，北區、豐原、大里、沙鹿和大甲等5座托育資源中心也將全面升級為親子館。

此外，市府也爭取中央前瞻基礎建設計畫，增設「大雅托育資源中心（親子館）」及「石岡托育資源中心（親子館）」；西屯區也將在水湳智慧城新建「西屯托育資源中心（親子館）」，烏日區則新建綜合性福利館舍，親子館預定設於2樓，預計2021年前，全市將新增14間親子館。

關鍵字親子館林佳龍托育一條龍」
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