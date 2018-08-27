臺中勞工大學開學　提供8大職能升級學程

臺中市政府勞工局長黃荷婷表示，為鼓勵勞工在職進修，勞工大學今年擴大規劃到8大類學程，涵括領域越來越多元，值得一提的是，為落實勞工心理及健康保護，勞工大學也規劃「勞工健康保護類」學程，針對職場安全、職場心理衛生、家庭經營、預防憂鬱症、紓解壓力等主題規劃課程，希望能協助勞工在面對不穩定的經濟情勢及社會風險時，能妥適因應，保護自己、減輕壓力。

臺中市勞工大學課程8月陸續開課，8大勞工職能升級學程，涵括領域廣泛，除因應未來產業發展，更能貼近社會脈動及勞動市場需求，其中不少創新課程十分搶手，一推出就「秒殺」額滿，年滿15歲以上的在職勞工，可自由選讀，歡迎踴躍報名。

另外勞工大學規劃的「臺中學」課程，要從臺中地理環境、民俗人文、歷史文化脈絡及生活環境，引導勞工凝聚對臺中認同感，進而付諸行動愛臺中，深具文化傳承意義。

勞工大學預計將開設100多門課程，能提供勞工多元選擇。例如「ERP企業資源規畫生管製造模組」，兼具理論到實務的統合教學，讓勞工一學就上手。此外，國際溝通能力類學程共開辦39門課程，除一般國內就業市場常用的外國語言，如英、日語等語言課程外，因應政府新南向政策，開設了「基礎越南語」及「泰語會話入門」等課程，除了語文會話教學外，還教導文化民情等知識，是培育東南亞語言人才好管道。

另因應臺中產業未來發展，規劃「工業專業技術類」、「數位資訊應用類」及「管理類」等學程，並針對有意自行創業的學員，推出「創業相關學程」，透過微型創業基礎知能傳授以及產業教學實作，使參加學員在學得一技之長後，自行小資創業或擴大謀職新出路。

黃荷婷局長呼籲勞工把握學習精進機會，時時為提升職能進修充電。凡設籍臺中市或工作地在臺中市之在職勞工，年滿15歲以上均可報名選讀。意者可上「臺中市勞工大學」網站 https://tclc.nchu.edu.tw/ index.php報名，或電洽臺中市勞工大學04-22805517。