對手機點搖頭竟背債 租房貸成下波金融地雷

一名曾落入「租房貸」騙局的青年在微信上表示，當今租房市場普遍要求房客「押一付三」（繳一個月押金付三個月房租）。一名長租公寓的房仲告訴他，為體恤年輕人一時拿不出那麼多錢，現有個「押一付一」優惠方案。

杭州長租公寓企業鼎家科技近日無預警宣布，因經營不善，出現資金鏈斷裂，已經進入破產清算程序，損及4000戶房客權益。據了解，鼎家科技曾允諾房客用「押一付一」方式繳納房租，卻讓房客莫名其妙背上一筆貸款。

（中央社記者陳家倫上海27日電）「長租公寓爆倉，一定比P2P爆雷更厲害。」中國房地產仲介「我愛我家」前副總裁胡景暉的預言成真，近日杭州、上海、北京都有被害人，落入長租公寓業者設下的「租房貸」騙局。

這名青年答應使用優惠方案後，在簽合約時，被房仲要求對著手機搖頭、點頭。沒想到這個動作卻是向網貸平台借款時，履行的身分驗證程序。這名青年就這樣背上了小額貸款，但融資卻全進到長租公寓業者口袋。

這名青年往後每個月繳付的「租金」，變成實際上是向網路平台「償還貸款」。長租公寓業者將到手的融資，一部分用以繳納房租給原房東，剩下的則拿來搶占房源，形成「拿房－出租－融資－再拿房」模式，讓長租公寓業者迅速擴張並壟斷房源、拉抬租金。

由於房租不可能持續上漲，房客也不會源源不斷，一旦長租公寓資金鏈斷裂宣布倒閉，房客每月仍須向網貸平台償還貸款，而房東卻因為再也拿不到長租公寓業者所繳納的房租，便會將房客掃地出門。

就在鼎家科技近日宣布倒閉後，上海「愛公寓」的房客也向北京青年報反映，長租公寓業者已經不給租戶辦理退房、解貸等手續，大量房東反映多月沒有收到房租，一些房客也被收不到房租的房東趕出去。

此外，多名北京市民也落入「租房貸」的套路。章姓民眾表示，他3個月前向一家長租公寓租房，當時長租公寓工作人員給他推薦「押一付一」的模式，並沒有告訴他這是一款涉及「金融貸款」的產品。

北京市住建委近日聯合市銀監局等部門集中約談自如、相寓、蛋殼公寓等住房租賃企業負責人，明確要求不得利用銀行貸款等融資管道獲取的資金惡性競爭搶占房源，並嚴查房仲業者的資金來源和流向。（編輯：林克倫）1070827