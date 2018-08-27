談鹿希派失言風波　小鐘爆憲哥一天抽八根雪茄

藝人小鐘今（27）日參加節目《金牌大健諜》，被問到吳宗憲兒子鹿希派近日因IG失言引起軒然大波，遭開罰50萬元一事，小鐘秒回，「憲哥心情很好啊，一天抽八根雪茄而已，哈哈哈。」並以珍珠比喻鹿希派，認為他有才華將來一定會被看見。

談鹿希派，小鐘表示，「我覺得他兒子是個很有才華的年輕人，音樂才華遠勝於憲哥，沒有啦，哈哈哈。」他強調，「我覺得是一顆珍珠的話，他在沙灘上還是會被發現到。我很看好他的未來，他的音樂我聽過了，真的是很老外的音樂，而且有他個人的特色。」他透露小時候見過胖嘟嘟的鹿希派，印象中他很乖，非常聽爸媽的話。