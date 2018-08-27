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娛樂

談鹿希派失言風波　小鐘爆憲哥一天抽八根雪茄

記者吳維書／台北報導2018/08/27 16:32
▲小鐘爆吳宗憲一天抽八根雪茄。（圖／中天提供 , 2018.8.27）
▲小鐘爆吳宗憲一天抽八根雪茄。（圖／中天提供 , 2018.8.27）

藝人小鐘今（27）日參加節目《金牌大健諜》，被問到吳宗憲兒子鹿希派近日因IG失言引起軒然大波，遭開罰50萬元一事，小鐘秒回，「憲哥心情很好啊，一天抽八根雪茄而已，哈哈哈。」並以珍珠比喻鹿希派，認為他有才華將來一定會被看見。

談鹿希派，小鐘表示，「我覺得他兒子是個很有才華的年輕人，音樂才華遠勝於憲哥，沒有啦，哈哈哈。」他強調，「我覺得是一顆珍珠的話，他在沙灘上還是會被發現到。我很看好他的未來，他的音樂我聽過了，真的是很老外的音樂，而且有他個人的特色。」他透露小時候見過胖嘟嘟的鹿希派，印象中他很乖，非常聽爸媽的話。


▲鹿希派因IG失言，引起軒然大波。（圖／記者林柏年攝，2018.08.20）

小鐘感嘆，「演藝圈這個東西很特別，有的人拚了一輩子想要有成就，他就是沒成就；但有的人就是適合這地方，就像我剛剛說的，如果他是珍珠，就算在一片黃沙中也會被看見。」遭詢問有機會是否拉鹿希派一把，他笑喊，「我？我還需要他拉我一把！他現在比我還紅耶，誰不認識他，這50萬元全世界都認識他了，我還想加入他的群組，跟他好好聊一下。」

 

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關鍵字小鐘金牌大健諜鹿希派吳宗憲
鹿希派失言罰50萬　城哥提出疑惑李宓南半球若隱若現　性感扭腰擺臀

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