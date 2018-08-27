國際資金回流亞股 台股上周居吸金亞軍 僅次於南韓

美中貿易上周重啟談判，沖淡利空雜音，亞股吸引國際資金上周啟動回補，其中以流動性佳的東北亞雙雄吸金力道最為強勁，南韓股市已連續六個交易日獲得外資買超，上周一舉以 5.3 億美元的買超，躍升亞股吸金之冠，台股則以 2.77 億美元的吸金緊追在後。

此外，印度、馬來西亞和印尼也都有小幅度的資金流入，一反前周全數亞股遭到賣超的窘境，而若以股市單周表現來看，上周主要亞股一片紅通通，漲幅普遍有 1~3% 的亮眼成績，反映除了外資回流，內資也同步積極進場加碼。

八月國際利空雜音持續，導致資金對亞股的布局態度偏保守，連動短線指數震盪加劇，不過，隨著上周美中貿易重啟談判，貿易戰不確定性暫獲緩解，國際資金布局也重新回歸基本面，亞股以經濟基本面和企業獲利前景等雙重優勢，吸引外資勇於回補。