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國際資金回流亞股 台股上周居吸金亞軍 僅次於南韓

鉅亨網2018/08/27 16:25
鉅亨網 / NOWnews
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美中貿易上周重啟談判，沖淡利空雜音，亞股吸引國際資金上周啟動回補，其中以流動性佳的東北亞雙雄吸金力道最為強勁，南韓股市已連續六個交易日獲得外資買超，上周一舉以 5.3 億美元的買超，躍升亞股吸金之冠，台股則以 2.77 億美元的吸金緊追在後。

此外，印度、馬來西亞和印尼也都有小幅度的資金流入，一反前周全數亞股遭到賣超的窘境，而若以股市單周表現來看，上周主要亞股一片紅通通，漲幅普遍有 1~3% 的亮眼成績，反映除了外資回流，內資也同步積極進場加碼。

八月國際利空雜音持續，導致資金對亞股的布局態度偏保守，連動短線指數震盪加劇，不過，隨著上周美中貿易重啟談判，貿易戰不確定性暫獲緩解，國際資金布局也重新回歸基本面，亞股以經濟基本面和企業獲利前景等雙重優勢，吸引外資勇於回補。

其中，以市場流動性最佳的東北亞雙雄備受青睞，南韓股市在外資周周敲進加持下，單周累計湧入 5.3 億美元，台股也轉吸金 2.77 億美元，為上周亞洲最吸金的兩大市場。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，第四季向來是全球主要消費旺季，龍頭權值股本月發表新機，對手陣營下個月也發布新產品，帶動相關供應鏈科技股表現也跟著動起來，加上目前價值面合理，自然吸引機構法人預先卡位布局，而台灣也因可望同步受惠消費旺季題材和新機拉貨效應，上周再展資金魅力。

至於台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前台股資金輪動，包括傳產、電子類股都有所表現，透露出市場在面對美中貿易談判、美國聯準會升息步調等雜音反覆干擾下，展望後市，隨著上半年財報公布告一段落，投資人依檢視基本面，伺機進行調整，也為牽動市場波動的原因之一。

整體來看，面對美中貿易談判議題延燒，同步開徵新一輪關稅，雜音紛擾持續，建議投資人密切關注貿易戰後續，並觀察人民幣匯市波動狀況，作為投資因應判斷上的參考。

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關鍵字台股亞股外資國際資金headline
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