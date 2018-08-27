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娛樂

李宓南半球若隱若現耍心機　單身4年直呼想愛了

娛樂中心／綜合報導2018/08/27 16:47
▲李宓推出新歌｢唇蜜」。（圖／李宓秘密基地提供, 2018.08.27）
▲李宓推出新歌｢唇蜜」。（圖／李宓秘密基地提供, 2018.08.27）

李宓首張同名專輯新歌｢唇蜜」，唱出自身愛情觀以及目前小女人想談戀愛的心情，為了這支以自己名字諧音為代表出的單曲，李宓不但首次挑戰唱rap，更不顧韌帶拉傷終生不能跳舞的風險，硬是花了一個月練習融合韓風及街舞的新舞蹈，就是想以唱跳歌手一圓發片之夢！


▲李宓練舞練到脖子拉傷。（圖／李宓秘密基地提供, 2018.08.27）

在MV中化身性感舞后的李宓，以黑色薄紗造型微露｢南半球」，酥胸若隱若現，更扭腰擺臀動感上陣，高唱｢點到你就做我的男朋友」的她，其實早已單身四年，外型及身材姣好的李宓目前坦言｢沒人追」，即將發片的她希望發片後人緣桃花都大開，她雖然想談戀愛但表示寧缺勿濫，希望未來男友能愛貓愛狗並和她一起吃素，期待能趕緊找個伴，她說：｢外型不拘，但條件希望是會玩桌遊比我強的男生！」


▲李宓在MV中扭腰擺臀。（圖／李宓秘密基地提供, 2018.08.27）

其實為了這次出輯李宓周周勤練舞蹈，因為練到脖子拉傷及腳踝韌帶受傷的她，已被醫生警告要休息半年才能練舞，否則可能終身不能跳舞，但她仍然忍痛天天去練，她苦笑說，｢我長期以來都要一直去復健科報到，儘管被醫生下令禁跳，但我都沒有辦法做到，所以舊傷就一直復發一直都好不起來！」

關鍵字李宓唇蜜
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