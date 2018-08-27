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綠營五力新世代聯合登記參選台中市議員　展現必勝決心

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 16:47
▲民進黨提名台中市議員候選人施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇所組的「五力新世代」聯合登記（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)
▲民進黨提名台中市議員候選人施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇所組的「五力新世代」聯合登記（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)

民進黨提名台中市議員候選人施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇所組的「五力新世代」，今(27)日上午著西裝一同前往選委會聯合登記，展現清新專業形象，盼五席全上，讓挺進步台中的新力量進入市議會。眾人齊喊「進步台中要五力(有力)」，展現團結氣勢及必勝決心。

年輕專業幕僚出身的五力新世代，成員有施志昌（第1選區，大甲、大安、外埔）、林義偉（第5選區，潭子、大雅、神岡）、林祈烽（第6選區，西屯）、黃守達（第10選區，中西區）、林德宇（第13選區，大里、霧峰）。

施志昌表示，進步的台中、認真的市長，市民更需要五力到議會去發聲！五人雖分別來自海線、屯區、山城、新舊市區，但一致的信念，就是—台中要繼續進步，而且要均衡發展，尤其他本人來自風頭水尾的海線，在副院長蔡其昌、市長林佳龍，中央地方合作下，海線開始建設、拒絕邊緣化，未來甲安埔，民進黨多一席議員，地方建設加倍，市長施政更有力。

林義偉說，一步一腳印，深入基層，了解每一位市民的需求。深耕基層10年，一步一腳印握遍每一雙手，要用行動，讓台中進步更有力。

林祈烽表示，五人過去各自在不同的領域打拼；而這些努力，只為了一個共同的理想，那就是，讓未來更美好。如今，台中已經成為全國第二大城市，未來也會有更多機會，更多挑戰等著我們。因此會與所有夥伴攜手前進。因為有責任，讓台中更好。

黃守達表示，這一次五個人聯合競選，不只是因為年輕有力，更預計在未來提出共同政見。黃守達強調，林佳龍市長提出了台中隊的概念，就是希望團結為台中打拼。台中市如果要進步，就一定要均衡區域發展。五力新世代，結合每個地區的特色，就是要組成最強的台中隊。

林德宇表示，大台中進步中，台中不能走回頭路，五力新世代要和林佳龍市長一起為進步台中來打拚。五位都是層層歷練、腳踏實地的年輕人，請給新人機會，用衝勁熱忱讓進步台中更有力。

五力新世代，期待將年輕世代的執行力、創造力、活力、骨力、魄力等五力帶進市議會，議會拚過半，讓市長林佳龍執政更「有力」。

關鍵字選委會蔡其昌林佳龍民進黨台中市議員
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