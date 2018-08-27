NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

陳沂嗆「大部分志願役都廢物」告不成？律師揭曉答案

生活中心／綜合報導2018/08/27 16:43
▲網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，引發許多國軍不滿，國防部今（ 27 ）天早上也已發出新聞稿強調將依法提告。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，引發許多國軍不滿，國防部今（ 27 ）天早上也已發出新聞稿強調將依法提告。（圖／翻攝自陳沂臉書）

網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，引發國軍不滿，國防部今（ 27 ）早已發出新聞稿強調將依法提告。不過，陳沂隨後更不甘示弱在臉書 PO 文寫下「就，誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』。基本法律常識與行政機關國防部共勉之。」疑似嗆國防部「告不成」。對此，有律師認為「三斤交給北大法律的學費沒有白繳...」

陳沂日前在臉書直播中提出「大部分志願役都是廢物」言論引發爭議，陳沂表示，這些志願役每天都在刷油漆、打掃，都在浪費納稅人民的錢，甚至嗆這些志願役都是出社會找不到工作，又沒有一技之長，不要假裝這麼了不起，不少網友認為陳沂的說法是以偏概全，志願役並非她所說的這樣。

此外，陳沂還語出驚人表示「我覺得這些人都是為了錢，而這些錢那裡來的？都是納稅人口袋繳的！我繳稅給中華民國政府，我也不想養那些志願役，大部份志願役就是廢！」


▲網紅陳沂在臉書發文，暗指國防部告不成。（圖／翻攝自陳沂臉書）

針對陳沂在臉書反駁國防部告不成一事，律師林智群則發文指「如果我說三斤講的法律概念是對的，會不會很多人崩潰？」他說，妨害名譽確實是要特定對象，如果是泛指一個團體，比如：台大人爛透了！其實是不會成立犯罪的。「你說這個是法律漏洞嗎？好像也不是，只能說念過法律的人，確實是比一般人知道遊戲規則，跟知道法律的那條紅線在哪裡，從這點來看，三斤交給北大法律的學費沒有白繳...」

他也表示，也許有人會問「這是否構成刑法 140 條侮辱公署罪？」但他認為，陳沂其實沒有特定指哪個機關，只說志願役，因此推測不會成立。

關鍵字志願役廢物提告國防部陳沂林智群
陳沂酸志願役都廢物　館長4字回擊豬排也能當內餡？創意中秋月餅搶市

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan