陳沂嗆「大部分志願役都廢物」告不成？律師揭曉答案

陳沂日前在臉書直播中提出「大部分志願役都是廢物」言論引發爭議，陳沂表示，這些志願役每天都在刷油漆、打掃，都在浪費納稅人民的錢，甚至嗆這些志願役都是出社會找不到工作，又沒有一技之長，不要假裝這麼了不起，不少網友認為陳沂的說法是以偏概全，志願役並非她所說的這樣。

網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，引發國軍不滿，國防部今（ 27 ）早已發出新聞稿強調將依法提告。不過，陳沂隨後更不甘示弱在臉書 PO 文寫下「就，誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』。基本法律常識與行政機關國防部共勉之。」疑似嗆國防部「告不成」。對此，有律師認為「三斤交給北大法律的學費沒有白繳...」

此外，陳沂還語出驚人表示「我覺得這些人都是為了錢，而這些錢那裡來的？都是納稅人口袋繳的！我繳稅給中華民國政府，我也不想養那些志願役，大部份志願役就是廢！」



▲網紅陳沂在臉書發文，暗指國防部告不成。（圖／翻攝自陳沂臉書）

針對陳沂在臉書反駁國防部告不成一事，律師林智群則發文指「如果我說三斤講的法律概念是對的，會不會很多人崩潰？」他說，妨害名譽確實是要特定對象，如果是泛指一個團體，比如：台大人爛透了！其實是不會成立犯罪的。「你說這個是法律漏洞嗎？好像也不是，只能說念過法律的人，確實是比一般人知道遊戲規則，跟知道法律的那條紅線在哪裡，從這點來看，三斤交給北大法律的學費沒有白繳...」

他也表示，也許有人會問「這是否構成刑法 140 條侮辱公署罪？」但他認為，陳沂其實沒有特定指哪個機關，只說志願役，因此推測不會成立。