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中央社

屏下指紋新技術崛起 明年規模數倍成長

中央社2018/08/27 16:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）屏下指紋新技術崛起，拓墣產業研究院預估，2019年超聲波與光學屏下指紋辨識技術占手機指紋辨識市場比重將從2018年3%拉升至13%，整體屏下指紋辨識市場規模將有數倍成長幅度。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告指出，繼vivo、華為、小米、OPPO後，三星將推出搭載屏下指紋辨識方案的機種，隨著各大Android手機品牌開始大規模導入屏下指紋技術，將持續拉升指紋辨識於智慧型手機的滲透率，其中以超聲波及光學兩項技術發展最具突破性。

以智慧型手機生物辨識技術來看，拓墣產業研究院表示，目前包含指紋、人臉，以及虹膜在內的三大主要辨識技術。指紋辨識之中，又以電容式指紋辨識發展最為成熟，光學與超聲波指紋辨識則是在今年開始有突破性發展。隨著全螢幕比重拉高，直接帶動對屏下指紋辨識功能需求擴大。

拓墣產業研究院指出，屏下指紋辨識技術過往受限於良率不足及相關業者投入不夠，然隨著如vivo等手機業者對屏下指紋辨識的需求擴大，讓供應鏈相關業者正視此技術，並大量投入資源來提升良率以及尋求更佳的成本方案。

拓墣產業研究院指出，2017年新思(Synaptics)的光學屏下指紋辨識的成本尚需要12美元至15美元，但隨著更多如匯頂(Goodix)、思立微(Silead)等業者投入，預估2019年其成本將有機會下降至8美元以下。屆時將有望看到各品牌將不僅於旗艦機種搭載屏下指紋辨識技術，甚至於部分中、高階機種導入此技術來順應全螢幕設計的智慧型手機。

另一方面，拓墣產業研究院表示，超聲波屏下指紋技術也在高通(Qualcomm)積極開發下，將在2019年囊括手機指紋辨識市場6.3%的市占率。市場傳聞，三星將於明年導入高通的超聲波屏下指紋辨識方案，未來的屏下指紋辨識技術將不再由新思、匯頂的光學式方案獨大，預計2019年整體屏下指紋辨識技術市場規模將有數倍成長幅度。

此外，拓墣產業研究院指出，由於3D感測技術依然深受各品牌旗艦機種的青睞，加上3D感測的技術不論在成本、結構設計、演算法能力等方面仍將持續優化，因此除了蘋果於2019年將大規模採用Face ID外，各安卓品牌會廣泛於自家旗艦機種導入具備3D人臉辨識的功能。長期觀察，3D人臉辨識將有機會進一步滲透入各品牌中、高階市場，2D人臉辨識將持續擴及對成本相對敏感的中、低階市場。(編輯：陳永昌)1070827

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