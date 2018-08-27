三星腹背受敵：蘋果高端產品與中國低價品牌夾殺

三星電子在智慧型手機市場腹背受敵，需與蘋果在創新上競爭，並與中國手機製造商進行價格戰，搶奪市占率。另一方面，中國廠商在技術與品質上亦逐漸跟進，華為有望超越三星，成為第一家發行可折疊式手機的廠商。

中國手機製造廠商華為、Oppo、Vivo 和小米，逐漸成為三星與蘋果的夢靨，產研機構 IDC 於 8 月 1 日公布的報告指出，華為今年第 2 季的全球手機出貨量超越蘋果至第二名，僅次於三星 20.9% 的市占，小米和 Oppo 則分居第 4 名與第 5 名。

華為今年第 2 季的全球手機出貨量超越蘋果 (資料來源: IDC)

與此同時，中國在今年上半年成為三星電子最主要的營收來源，營收占比達 32.7%，首次超過美國，但晶片銷售為主要成長原因。三星的手機，今年第 2 季於中國市場占比僅不到 1%，萎縮嚴重，過去占比曾達雙位數。