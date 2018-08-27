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三星腹背受敵：蘋果高端產品與中國低價品牌夾殺

鉅亨網2018/08/27 16:30
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三星電子在智慧型手機市場腹背受敵，需與蘋果在創新上競爭，並與中國手機製造商進行價格戰，搶奪市占率。另一方面，中國廠商在技術與品質上亦逐漸跟進，華為有望超越三星，成為第一家發行可折疊式手機的廠商。

中國手機製造廠商華為、Oppo、Vivo 和小米，逐漸成為三星與蘋果的夢靨，產研機構 IDC 於 8 月 1 日公布的報告指出，華為今年第 2 季的全球手機出貨量超越蘋果至第二名，僅次於三星 20.9% 的市占，小米和 Oppo 則分居第 4 名與第 5 名。

IDC數據顯示
華為今年第 2 季的全球手機出貨量超越蘋果 (資料來源: IDC)

與此同時，中國在今年上半年成為三星電子最主要的營收來源，營收占比達 32.7%，首次超過美國，但晶片銷售為主要成長原因。三星的手機，今年第 2 季於中國市場占比僅不到 1%，萎縮嚴重，過去占比曾達雙位數。

儘管蘋果同樣面臨中國廠商的威脅，但蘋果圍繞著手機相關的服務，持續為該公司帶入營收，成為其競爭優勢之一，相關服務包含 iTunes、Apple Music 與 App Store 等，蘋果公司估值在過去兩個月暴增 37%，24 日股價為每股 216.16 美元。

蘋果股價日線走勢圖
蘋果股價日線走勢圖

而三星電子的股價，在此段時期內幾乎持平，利潤則正在減少，由於 Galaxy 系列手機銷售疲弱，該公司截至 6 月的一季，淨收益為 98 億美元，低於分析師預期，市場對記憶體晶片的強勁需求，仍無法抵銷智慧型手機銷售下滑的影響。

三星電子股價日線走勢圖
三星電子股價日線走勢圖
可折疊式手機戰場

中國手機製造廠技術持續進步，將成為三星最大的威脅，在可折疊式手機方面，三星和華為正在競爭成為率先發行產品的廠商，但兩間大廠仍在尋求技術突破。

可折疊式手機的困難點在於，內部零件如電路板與電池需有一定柔軟度，以及可應付重複折疊的堅固性，同時，零件擺放和設計都需配合摺疊功能。

目前觸碰面板手機仍是智慧型手機的主流，但可折疊式手機有望掀起另一波熱潮，使 Android 廠商有機會另闢疆土，與蘋果的 iPhone 競爭。因此，華為與三星正在競爭成為該領域的主導者，並取得技術領先。

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