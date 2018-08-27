不只美澳 日本也傳棄用華為通訊設備

（中央社台北27日電）日媒報導，繼美國和澳洲之後，日本也制定方針擬禁止中國通訊設備商華為和中興參加本國5G設備的競標。將華為排除在外的理由是國安因素，懷疑北京可能藉此非法收集日本用戶通話內容。

日本產經新聞26日報導，「日本政府出於國家安全的考量，確立了將中國華為和中興排除在外的方針」。

報導引述日本政府有關人士說，日本政府部門引進設備時制定了排除原則，並下令要求民間企業也要遵守。

據報導，日本政府很可能採取要求在競標資格上嚴格適用安保條款的方式。由於日本首相安倍晉三將於10月訪中，因此官方在方針中並未明確提及「華為」、「中興」等企業名稱。