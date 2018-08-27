不只美澳 日本也傳棄用華為通訊設備

（中央社台北27日電）日媒報導，繼美國和澳洲之後，日本也制定方針擬禁止中國通訊設備商華為和中興參加本國5G設備的競標。將華為排除在外的理由是國安因素，懷疑北京可能藉此非法收集日本用戶通話內容。
日本產經新聞26日報導，「日本政府出於國家安全的考量，確立了將中國華為和中興排除在外的方針」。
報導引述日本政府有關人士說，日本政府部門引進設備時制定了排除原則，並下令要求民間企業也要遵守。
據報導，日本政府很可能採取要求在競標資格上嚴格適用安保條款的方式。由於日本首相安倍晉三將於10月訪中，因此官方在方針中並未明確提及「華為」、「中興」等企業名稱。
報導說，日本制定方針將華為排出在外的理由是出於對國家安全的擔憂，懷疑中國政府可能會透過中國國產通訊設備非法收集本國用戶的通話內容。
也有輿論分析，在中美貿易戰中，澳洲和日本確立了反中國的路線。華為和中興在世界通訊設備市場占有率分別為第一和第四。
美國參議院情報委員會5年前曾公布報告，「存在中國接入華為通訊設備，追蹤郵件，擾亂美國通訊系統的可能性」，此後就阻止向本國通訊企業供應華為的設備。今年5月則禁止在海外美軍基地內部銷售和使用華為、中興的智慧型手機，原因是這些智慧型手機可能成為中國政府的竊聽設備。
報導說，美國牽制華為的強硬政策正向澳洲、英國等友邦國家擴散。
澳洲政府當地時間23日聲明說，將禁止有可能受外國政府指示的通訊設備企業在本國供應5G用產品。
英國政府通訊總部（GCHQ）則於7月發出警告，華為設備可能與威脅國家安保有所關聯。（編輯：周慧盈/邱國強）1070827