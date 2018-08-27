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中央社

考量經濟 梅克爾反對歐盟拉高減碳目標

中央社2018/08/27 16:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國總理梅克爾今天表示，世界各地極端天候頻傳，充分證明氣候變遷已是事實。不過她反對為保護氣候拉高減少溫室氣體排放門檻，指此舉沒太大意義。

路透社報導，北半球今夏的炙熱高溫，引發外界憂心氣候變遷的現象正加速發生，歐洲數十個國家都呼籲，減少溫室氣體排放量的速度，應要比原訂目標更快。

歐洲聯盟（EU）執委會主管氣候行動與能源事務執委卡尼特（Miguel Arias Canete）呼籲將2030年之前溫室氣體減量目標，從40%提高至45%。

但梅克爾（Angela Merkel）表示，加速減少有害的二氧化碳排放量恐適得其反，況且歐洲各國此際對達成原訂目標都很吃力，再要拉高門檻沒有道理。

她說：「我對這些新提議尤其不怎麼高興。我認為應先堅守既定目標。我不認為一直設定新目標有任何意義。」

彭博（Bloomberg）報導，梅克爾拒絕歐盟訂出更嚴的減少碳排目標，凸顯德國繁榮經濟與達成氣候目標間的矛盾。

儘管讓德國帶頭成為對抗氣候變遷的急先鋒，梅克爾現在國內卻被汽車業及當前能源戰略所困。汽車業是德國一大重要出口，而當前能源戰略則仰賴燃煤發電，以彌補日後不再用核能的缺口。

梅克爾先前已有反對更嚴排放規模、以保護自家汽車產業的紀錄。她在接受德國的電視台訪問時表示，她希望能加速採用電動車，以利減緩氣候變遷；但她也表示，歐盟應做好目前的減排目標，而非另訂新門檻。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳亦偉）1070827

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