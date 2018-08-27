考量經濟 梅克爾反對歐盟拉高減碳目標

但梅克爾（Angela Merkel）表示，加速減少有害的二氧化碳排放量恐適得其反，況且歐洲各國此際對達成原訂目標都很吃力，再要拉高門檻沒有道理。

路透社報導，北半球今夏的炙熱高溫，引發外界憂心氣候變遷的現象正加速發生，歐洲數十個國家都呼籲，減少溫室氣體排放量的速度，應要比原訂目標更快。

她說：「我對這些新提議尤其不怎麼高興。我認為應先堅守既定目標。我不認為一直設定新目標有任何意義。」

彭博（Bloomberg）報導，梅克爾拒絕歐盟訂出更嚴的減少碳排目標，凸顯德國繁榮經濟與達成氣候目標間的矛盾。

儘管讓德國帶頭成為對抗氣候變遷的急先鋒，梅克爾現在國內卻被汽車業及當前能源戰略所困。汽車業是德國一大重要出口，而當前能源戰略則仰賴燃煤發電，以彌補日後不再用核能的缺口。

梅克爾先前已有反對更嚴排放規模、以保護自家汽車產業的紀錄。她在接受德國的電視台訪問時表示，她希望能加速採用電動車，以利減緩氣候變遷；但她也表示，歐盟應做好目前的減排目標，而非另訂新門檻。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳亦偉）1070827