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退休壓力反而大　上班族要存1617萬才敢休息

記者彭夢竺／台北報導2018/08/27 18:20
▲台灣65歲以上人口在今年3月已經超過總人口14%，正式邁入高齡社會。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣65歲以上人口在今年3月已經超過總人口14%，正式邁入高齡社會。（圖／NOWnews資料照）

台灣已經正式邁入高齡化社會，根據內政部最新統計數字，台灣65歲以上老年人口在3月底達到14.05%，等於每7個人中就有一個是老人，在高齡化、少子化趨勢下，大多數上班族未來得靠退休金與積蓄養活自己，但一般上班族平均55歲就想退休，為了維持退休生活，卻認為要存1,617萬元才敢動念退休。

參考內政部公布的「105年簡易生命表」，國人平均壽命已經達到80歲，其中男性76.81歲、女性83.42歲，根據1111人力銀行調查，民生服務業的從業人員自行預估的退休年齡最早只有43歲，從事教育、政府、團體的最晚，平均預估61歲才退休，等於退休後至少還有25年老年生活需要規畫。

退休問題多，9成6上班族對壓力有感，其中3成1上班族自評退休壓力很大，更有1成4自認壓力爆表。以台灣現階段人口結構來看，一般上班族在退休後，包括自己在內，平均要養2.33人，以調查中預計退休後每人每月至少花費21,667元來計算，退休後家庭開銷高達50,484元，25年就需要準備650萬元生活費。

若按照主計總處公布的106年每人每月經常性薪資39,953元來說，等於要13.5年不吃不喝才存得到養活自己的退休金，如果還要撫養長輩、另一半以及兒女，上班族單憑一己之力想要存到1,617萬元再退休，可說是難上加難。

調查也顯示，超過8成3上班族擔心退休金不夠用，擔心老來坐吃山空，89.25%上班族在退休後還要另闢收入管道，老而不休的主要原因有，擔心退休金不夠用(60.75%)、怕生活沒重心(39.78%)，以及避免快速老化(29.57%)。調查也發現，上班族在退休後會想辦法增加收入，32.53%從事兼職工作、28.31%投資理財、15.66%投入創業，期待退休後每個月還可以有29,471元的收入。

關鍵字高齡化退休銀法族退休金年金1111人力銀行壓力
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