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中央社

朋程車用二極體市占率拚增 下半年業績看佳

中央社2018/08/27 16:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）車用二極體廠朋程規劃3年內在全球車用二極體市占率拚65%。法人預估，朋程下半年業績可望優於去年同期，且不會低於今年上半年。

朋程今天下午受邀參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會。

在產品布局，朋程發言人陳俊吉指出，今年6月電壓調節器IC已出貨給客戶，應用在新車款。此外，汽車ABS系統電磁閥主要銷售給到中國大陸。汽車用整流二極體主要應用在汽車發電機。

觀察全球汽車市況，陳俊吉預期，全球汽車產業需求可穩定成長2%到3%幅度，今年全球汽車消費量約9820萬輛，預計中國大陸消費量約2950萬輛，美國消費量約1682萬輛。

朋程總經理吳憲忠指出，目前朋程在全球車用二極體市占率約52%到53%，預期3年內相關市占率可到65%，看好歐洲市場可持續擴充。

觀察電動車發展市況，吳憲忠指出，電動車要取代汽車還有一段時日，未來5年到10年車用整流二極體可持續擴張。

在轉投資部分，吳憲忠表示，轉投資瑞柯科技深耕倒車雷達產品，預期明年可持續成長。

在新產品布局，朋程積極深耕超效能二極管封裝，也自主開發相關晶片。

法人預估，若匯率因素有利，朋程今年下半年業績可望優於去年下半年，不會低於今年上半年。

從產品營收比重來看，目前汽車用整流二極體占朋程整體業績比重約88%到89%，另外，電壓調節器和汽車ABS系統電磁閥占比各約5%到6%。

朋程自結今年前7月合併營收新台幣21億元，較去年同期21.45億元微減2.07%；上半年稅後淨利2.57億元，較去年同期2.42億元增加6.1%，上半年每股稅後純益3.43元，優於去年同期EPS 3.24元。（編輯：郭萍英）1070827

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