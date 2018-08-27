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中央社

日本政府傳拒購華為產品 北京將核實

中央社2018/08/27 16:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京27日電）日媒報導，日本政府基於安全保障考量，考慮排除採購華為與中興通訊（ZTE）的電信產品。中國外交部發言人華春瑩今天表示，日本官方並未表態，中方將關注並核實有關情況。

日本產經新聞報導，日本政府考量安全保障危機，打算在政府機關採購電信設備的標案時，排除中國的華為與中興通訊。這項作法與美國、澳洲等國同調。

華春瑩27日下午在例行記者會回應媒體記者相關提問表示，日本政府並沒有向中方做出官方表態。中方關注相關報導，也將核實有關情況。

她說，中國政府一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律，開展對外經濟合作，中國與包括日本在內的國家企業合作，本質是互利共贏，也遵守國際規則與當地法律法規。

華春瑩表示，希望日方能為中日兩國企業開展互利、共贏、合作，提供公平透明、公正環境，而不是相反。

美國政府禁止政府機關的設備使用華為與中興通訊的產品。澳洲政府日前同樣禁止這兩家中國企業的產品，參加第5代（5G）手機通訊事業的投標。

產經報導，鑑於這些狀況，日本政府打算與美、澳等國同調，已開始檢討具體的對策。負責資訊安全的日本政府相關人士強調，一定要訂出規範，公家機關擬定的方針，也可能成為民間部門的指針。（編輯：林克倫）1070827

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