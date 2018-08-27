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民進黨團批新北市財政紀律敗壞　新北市府：張飛打岳飛

記者陳志仁／新北報導2018/08/27 17:21
▲民進黨新北市議會黨團今日召開「朱侯債台高築，市民負債倍增」記者會，痛批朱立倫無法用「騙、辯」來掩蓋新北債台高築的事實。（圖／陳志仁攝影，2018.08.27）
▲民進黨新北市議會黨團今日召開「朱侯債台高築，市民負債倍增」記者會，痛批朱立倫無法用「騙、辯」來掩蓋新北債台高築的事實。（圖／陳志仁攝影，2018.08.27）

民進黨新北市議會黨團今（27）日召開「朱侯債台高築，市民負債倍增」記者會，並援引審計報告的資料，痛批朱立倫主政的新北市財政紀律敗壞；新北市政府回應，應以朱立倫99年底就任新北市長為基礎，對比106年底的債務，才是正確的比較基準。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城痛批，朱立倫強調舉債是為打拚建設，資本門建設的支出卻逐年降低，新北市的財政缺口從102年的1286億逐年增加至106年1661億元；並質疑國民黨新北市長參選人侯友宜將「三環三線」升級為「三環六線」，但包括淡海輕軌延伸八里、五股泰山輕軌或深坑輕軌，不是遭研考會列為不佳的紅燈，要不然就是計畫頻頻遭退件，這也讓議員臉上三條線！

副總召林銘仁呼籲朱立倫不要讓新北市成為卡債（奴）族，市府長期仰賴「借新還舊」的調度方式，是造成減債失敗的主因，8年來付出的利息高達79.77億元，市庫寅吃卯糧，讓新北市民的負擔從99年每人負債1萬6千元倍增至3萬5千元；幹事長周雅玲認為，朱立倫總是用新北市總資產不斷的增加，掩蓋債台高築的事實，即便新北市的總資產持續增加，但不具備自償性也不可能用來還債。

書記長許昭興指出，朱立倫一手節流、一手不斷創造更大的缺口，頂著會計的專業，卻讓新北財政持續惡化，新北市立美術館、捷運汐止民生線等多項的建設，執行率未達八成；新北市議員王淑慧說，自詡「精算師」的朱立倫有專業傲慢，從未辦過追加減預算，只會借錢度日，財政專家對財政的掌控都如此，如何能期待治安專家呢？新北市民需要一位會建設又省錢的人，還是只會花錢的人？

新北市政府表示，新北市於99年12月25日改制為直轄市，朱立倫亦於該日99年12月25日就任新北市長，以任期屆定債務變化情形的話，應以99年底為基礎，再對比106年底債務，才是正確的比較基準；民進黨團卻以97年的債務總數626億元為基礎，對比106年度，根本就是張飛打岳飛，混淆視聽；如要細究地方政府的財政問題，應正本清源，檢討已18年未修正的財政收支劃分法。

關鍵字民進黨新北市議會黨團朱立倫總召李坤城林銘仁周雅玲許昭興王淑慧
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