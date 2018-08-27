民進黨團批新北市財政紀律敗壞　新北市府：張飛打岳飛

民進黨新北市議會黨團總召李坤城痛批，朱立倫強調舉債是為打拚建設，資本門建設的支出卻逐年降低，新北市的財政缺口從102年的1286億逐年增加至106年1661億元；並質疑國民黨新北市長參選人侯友宜將「三環三線」升級為「三環六線」，但包括淡海輕軌延伸八里、五股泰山輕軌或深坑輕軌，不是遭研考會列為不佳的紅燈，要不然就是計畫頻頻遭退件，這也讓議員臉上三條線！

民進黨新北市議會黨團今（27）日召開「朱侯債台高築，市民負債倍增」記者會，並援引審計報告的資料，痛批朱立倫主政的新北市財政紀律敗壞；新北市政府回應，應以朱立倫99年底就任新北市長為基礎，對比106年底的債務，才是正確的比較基準。

副總召林銘仁呼籲朱立倫不要讓新北市成為卡債（奴）族，市府長期仰賴「借新還舊」的調度方式，是造成減債失敗的主因，8年來付出的利息高達79.77億元，市庫寅吃卯糧，讓新北市民的負擔從99年每人負債1萬6千元倍增至3萬5千元；幹事長周雅玲認為，朱立倫總是用新北市總資產不斷的增加，掩蓋債台高築的事實，即便新北市的總資產持續增加，但不具備自償性也不可能用來還債。

書記長許昭興指出，朱立倫一手節流、一手不斷創造更大的缺口，頂著會計的專業，卻讓新北財政持續惡化，新北市立美術館、捷運汐止民生線等多項的建設，執行率未達八成；新北市議員王淑慧說，自詡「精算師」的朱立倫有專業傲慢，從未辦過追加減預算，只會借錢度日，財政專家對財政的掌控都如此，如何能期待治安專家呢？新北市民需要一位會建設又省錢的人，還是只會花錢的人？

新北市政府表示，新北市於99年12月25日改制為直轄市，朱立倫亦於該日99年12月25日就任新北市長，以任期屆定債務變化情形的話，應以99年底為基礎，再對比106年底債務，才是正確的比較基準；民進黨團卻以97年的債務總數626億元為基礎，對比106年度，根本就是張飛打岳飛，混淆視聽；如要細究地方政府的財政問題，應正本清源，檢討已18年未修正的財政收支劃分法。