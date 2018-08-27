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中央社

誠品生活南西9月開幕 世界多元文化豐富

中央社2018/08/27 17:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北27日電）「誠品生活南西」將在9月試營運，除了日本猿田彥咖啡唯一海外店進駐外，書店更以「跨文化閱讀發信地」概念，首設東南亞雜誌區、五大洲童書繪本區等，讓人在此跟上國際脈動。

台北市西區的全新獨立大店「誠品生活南西」將在9月20日試營運，9月30日開幕，與現在的誠品R79中山地下書街僅相距100公尺。誠品書店說明，「誠品生活南西」引進8大全台獨家及142個南西商圈獨家品牌，要讓台北西區成為豐富多元人文生活的知性新場域。

「誠品生活南西」將有旅日3大名店：「猿田彥咖啡」、舒芙蕾鬆餅FLIPPER’S和知名藥妝通路「松本清」進駐。其中猿田彥咖啡被日網友譽為「來東京，不可錯過的咖啡廳」，以日式傳統浮世繪風格結合藝妓、猿田彥神社、鳥居、富士山和櫻花元素的獨特咖啡杯聞名。

猿田彥的咖啡豆皆由創辦人大塚朝之親往世界各地精選，再由旗下調布烘焙旗艦店的烘焙研究室烘豆。大塚朝之今天於記者會上指出，台灣是他第一個出國所到的國家，如今第一家海外店也在台灣開展意義非凡，「未來誠品生活西南店的猿田彥咖啡，將有日籍咖啡師長期駐點，維持絕佳品質」。

台灣品牌部分，「神農市場」首度以「神農生活x食習」概念進駐，其事業發展部總監范姜群季接受中央社記者訪問表示，大眾對台菜印象又油又膩，而「神農生活」要將台菜變文青，在城市裡賣台菜順便能「秤一斤美好回家」，「民眾吃完餐點後，也能在店內選購餐點中所用的蔬菜、肉品甚至調味料等，帶回家自行料理」。

至於書店設計，「誠品生活南西」以「跨文化閱讀發信地」概念，首設「世界脈動國際書榜」專區。誠品南西書店店長陳亞弦受訪說明，該書榜接軌英美等國際出版議題或暢銷資訊，定期推薦具國際化的選書內容。

值得一提的是，「誠品生活南西」的童書區，將按繪本作家國別依五大洲概念分類陳列。「主要是每個國家繪本作品呈現不同風格畫風，別具地方特色元素」，陳亞弦說，有別於傳統繪本陳列，能讓讀者更易觀察多元文化特色。

此外，這次也首次獨家引進星、馬、泰、越、緬等共8國近80種東南亞語系雜誌。陳亞弦觀察，許多來自東南亞的人會聚集在中山北路商圈，他說，原本在誠品R79已有針對東南亞語言學習的書櫃，「但讀者要的可能不只學語言，而是希望能更了解這些國家，或是新住民對家鄉文化訊息也想持續接收或關注，所以也特別開發雜誌區，讓讀者除日、美、韓外，能有不同文化語言的選擇」。（編輯：張芷瑄）1070827

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