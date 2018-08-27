嘉義市行動監理站　下鄉服務高齡換照

高齡駕駛人駕照管理制度自民國106年7月1日實施，嘉義市監理站表示新制度實施以後，普通駕照的有效期限都是到75歲止，民國31年7月1日(含)以後出生或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，記得收到通知單或接到電話通知後，請儘速辦理換照。
高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如「嘉義縣大林鄉衛生所、嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位」。
當日有洽詢事項或同意繳回駕照，可至現場填寫同意書一併辦理。現場完成換照或自願繳回者，將贈送1張價值200元的悠遊卡(每人限領1份)，送完為止。」
嘉市監理站陳寳全股長表示，辦理換照應經體檢合格，以及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目未辦理認知功能測驗，嘉義市監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，9月份持續下鄉服務高齡駕駛，並派員到場辦理做認知功能測驗及換照服務。時間及地點如下：
107年9月7日(星期五)：嘉義縣大林鄉衛生所，下午14時至16時
107年9月11日(星期二)：嘉義縣阿里山鄉公所，上午10時至下午15時
107年9月12日(星期三)：嘉義縣竹崎鄉衛生所，上午9時至11時
107年9月13日(星期四)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時
107年9月14日(星期五)：嘉義縣民雄鄉衛生所，下午14時至16時
107年9月17日(星期一)： 嘉義縣溪口鄉衛生所，下午14時至16時
107年9月19日(星期三)： 嘉義市東區衛生所，上午9時至11時
107年9月27日(星期四)： 嘉義縣大埔鄉衛生所，上午10時至12時