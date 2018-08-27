嘉義市行動監理站　下鄉服務高齡換照

高齡駕駛人駕照管理制度自民國106年7月1日實施，嘉義市監理站表示新制度實施以後，普通駕照的有效期限都是到75歲止，民國31年7月1日(含)以後出生或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，記得收到通知單或接到電話通知後，請儘速辦理換照。

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如「嘉義縣大林鄉衛生所、嘉義縣民雄鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位」。