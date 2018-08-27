中鋼前7月稅前盈餘170.6億元 6年來同期新高

中鋼表示，7月碳鋼銷售量為90萬6454公噸，內銷比率為73%；前7月碳鋼銷售量為644萬7406公噸，內銷比率為70%。

中鋼指出，今年前3季的報價均走升，第1季每公噸基價僅微幅調漲327元，漲幅1.5%；第2季平均每公噸基價調漲914元，漲幅4.2%；第3季每公噸基價僅微幅調漲426元，漲幅1.9%。

價格逐季上漲，銷售量也表現不錯，中鋼估算，集團內四大生產公司，中鋼前7月銷售量644萬公噸，中龍銷量327萬公噸、中鴻143萬公噸、中鋼越南住金55萬公噸，均比去年同期成長，合計四大生產公司合計比去同期多銷售60.6萬公噸，導致中鋼前7月稅前盈餘創下6年來同期最高。(編輯：陳永昌)1070827