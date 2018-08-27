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中鋼前7月稅前盈餘170.6億元 6年來同期新高

中央社2018/08/27 17:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司今天公布自結前7月合併營收新台幣2287.29億元，年增17%，稅前盈餘達170.6億元，大幅年增53%，創6年來同期新高，每股稅前盈餘1.08元。

中鋼公布自結7月合併營收350億1504萬元，月增5%，合併營業利益31億7967萬元，月減9%，合併稅前淨利31億7997萬元，月減1%。

中鋼自結前7月合併營收2287億2912萬元，年增17%，合併營業利益179億8640萬元，年增39%，合併稅前淨利170億6028萬元，大幅年增53%，每股稅前盈餘達1.08元。

中鋼表示，7月碳鋼銷售量為90萬6454公噸，內銷比率為73%；前7月碳鋼銷售量為644萬7406公噸，內銷比率為70%。

中鋼指出，今年前3季的報價均走升，第1季每公噸基價僅微幅調漲327元，漲幅1.5%；第2季平均每公噸基價調漲914元，漲幅4.2%；第3季每公噸基價僅微幅調漲426元，漲幅1.9%。

價格逐季上漲，銷售量也表現不錯，中鋼估算，集團內四大生產公司，中鋼前7月銷售量644萬公噸，中龍銷量327萬公噸、中鴻143萬公噸、中鋼越南住金55萬公噸，均比去年同期成長，合計四大生產公司合計比去同期多銷售60.6萬公噸，導致中鋼前7月稅前盈餘創下6年來同期最高。(編輯：陳永昌)1070827

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