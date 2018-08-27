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〈彰銀法說〉核心業務成長+慶富案呆帳打銷 今年拚賺

鉅亨網2018/08/27 17:09
鉅亨網 / NOWnews
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彰銀 (2801-TW) 今 (27) 日舉行法說會，彰銀表示，今 (2018) 年上半年打銷呆帳 15 億元，其中包括慶富案呆帳已全數打銷，而復興航空擔保品已處分，下半年約可收回 3.96 億元，整體來看，在核心業務成長下，估計今年全年稅前獲利可達 150 億元，創下歷史新高，並可望連續 9 年賺逾百億元。

彰銀上半年稅後純益 65.65 億元，年增 10.2%，每股純益 0.36 元，優於去年同期 0.3 元；提呆收呆前盈餘 (PPOP)86.26 億元，年增 14.8%；淨收益 164.12 億元，年增 8.5%；核心收益 (NII) 年增 4.4%；手續費淨收益 23.92 億元，年減 3.6%，主要受到財富管理及放款手續費下滑影響。

至於核心存放款業務部分，彰銀上半年放款 1.39 兆元，年增 2.5%，其中新台幣放款年增 3.2%，外幣放款年減 0.7%；另上半年存款 1.68 兆元，年增 4.6%，主要因新台幣活期存款成長 4.5%，外幣存款成長近 12%。

海外分行放款方面則年增 4.4%，其中歐美地區年減 0.5%；亞洲則年增 4%，以香港地區成長最多；中國大陸則年增 25.6% 最多，主要受惠台資企業赴陸設廠資金需求增加。

資產品質方面，受到恆怡能源科技 6 月利息遲繳影響，導致逾放比 6 月底提高至 0.4%，不過 7 月恢復正常繳款，逾放比已下降；此外，慶富放款 15 億呆帳，上半年也已全數打銷。

整體來看，彰銀上半年獲利呈現淨利息收入增，但手續費收入卻減少的狀況，對此，彰銀董事長張明道表示，上半年手續費收入減少原因，主要是財管業務產品結構調整影響，過去彰銀著重於保險商品，但保險商品銷售傭金率下降。

張明道表示，目前在財富管理業務方面，內部正進行調整，其中包括導入 AI、聚焦高資產客戶，預期下半年財管手收將會提升。

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