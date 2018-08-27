豬排也能當內餡？創意中秋月餅搶攻年輕族商機

一年一度的中秋節即將來臨，蛋黃酥、廣式月餅都是傳統送禮首選，但為吸引年輕族群目光，越來越多創意口味紛紛出爐，像是巧克力、紅茶等，甚至是豬排都能當成內餡，也不再拘泥於「月餅」禮盒型式，讓佳節增添不同創意及趣味。



▲可任選兩款月餅口味搭配限量 2018 春季大吉嶺茶。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.27）



▲2018 春季大吉嶺茶味道清爽，入口帶有淡淡花香及葡萄餘韻，有「茶界香檳」美稱。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.27）

來自新加坡的 TWG Tea 今年推出 4 款茶香風味月餅，包含星宿之秋、豐盛之節、瑰寶之光、紅寶之耀等口味，將傳統蓮蓉餡料加入早餐茶、可可茶，搭配各種堅果及果乾，品嚐時還帶有濃郁的茶香。為滿足不同民眾送禮需求，可任選兩款口味搭配限量 2018 春季大吉嶺茶，以及單一入盒裝。



▲GODIVA 今年以傳統比利時餅乾為靈感，推出比利時餅乾黑巧克力月餅。（圖／GODIVA）

巧克力品牌 GODIVA 今年則以傳統比利時餅乾為靈感，推出比利時餅乾黑巧克力月餅，中西合璧的創意，品嚐黑巧克力甘醇濃郁的同時，還能吃到餅乾內餡帶來的層次口感，另推出片裝香澄黑巧克力禮盒，適合在秋天享用。



▲agnès b. DÉLICES 推出 4 款巧克力月餅，另搭配品牌銀白小兔公仔及窗花燭台。（圖／agnès b. DÉLICES）

同樣以巧克力為基底， agnès b. DÉLICES 推出開心果黑巧克力月餅、夏威夷豆牛奶巧克力月餅、薑漬柳橙黑巧克力月餅、伯爵茶百香果巧克力月餅 4 種口味，禮盒搭配品牌銀白小兔公仔及窗花燭台，讓中秋節氣氛增添法式浪漫。



▲侯布雄法式茶點沙龍推出咖啡栗香及舞鶴柚香兩種口味月餅，配招牌點心打造有別傳統的中秋禮盒。（圖／布雄法式茶點沙龍）

另一家來自法國品牌侯布雄法式茶點沙龍，推出咖啡栗香及舞鶴柚香兩種口味月餅，並融合日式和菓子概念推出多款中秋禮盒，搭配沙布雷、瑪德蓮、費南雪等招牌點心，打造有如珠寶盒般的豐富感。



▲金錦町打破中秋節送月餅的概念，以經典商品金箔蜂蜜蛋糕打造 3 款禮盒。（圖／金錦町）

伴手禮新品牌金錦町則打破中秋節送月餅的概念，以經典商品金箔蜂蜜蛋糕打造 3 款禮盒，蛋糕頂層大面積舖綴金箔，霸氣感十足。禮盒搭配土鳳梨酥，將不同品種的台灣生產鳳梨結合，製作獨特的風味與口感層次。



▲擺脫傳統月餅，邁泉豬排首次推出中秋限定版三明治禮盒。（圖／邁泉豬排）

擺脫傳統月餅，邁泉豬排首次推出中秋限定版三明治禮盒，即日起至 9 月 30 日限定於台北車站門市販售，外觀是中秋節應景的月圓造型，上頭加上月兔壓印，包含漢堡排、蝦排、咖哩腰內豬排 3 種口味，極具趣味與創意。