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亞洲最大館藏泰迪熊博物館　小熊博物館9月開館營運

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/27 17:49
▲新竹縣長邱鏡淳(左五)視察關西小熊博物館，預計9月下旬即可跟大家見面。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.27）
▲新竹縣長邱鏡淳(左五)視察關西小熊博物館，預計9月下旬即可跟大家見面。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.27）

新竹縣長邱鏡淳今（27）日視察關西「小熊博物館」開館進度，看到超卡哇伊的小熊，認為商機無限，指示交通旅遊處，結合牛欄河、東安古橋等景點強力促銷，以繁榮地方發展，並指示工務處協助建物體的防漏工程，預計9月下旬開館營運，將有來自世界各地，約2千隻的小熊在博物館中展出，提供遊客拍照、打卡上傳。

邱鏡淳指示交旅處規劃觀光景點及特色小店介紹與遊程、自行車路線規劃、旅遊指示牌更新，並搭配六福村、新埔鎮三街六巷九宗祠等景點，研議觀光接駁專車；而農業處則負責推廣農特產品。


▲擁有亞洲最豐富的泰迪熊館藏，關西小熊博物館預計9月下旬營運開館。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.27）

由過去「迎風館」轉型而成的「小熊博物館」佔地4129.54平方公尺，是地下一層、地上二層的建築物，去（106）年7月完成委外經營招標作業，現正辦理佈展中；委外經營項目有藝文展覽表演空間經營、旅遊服務中心、鐵馬驛站、在地農特產品行銷。


▲關西小熊博物館預計9月下旬營運開館。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.27）

「小熊博物館」總經理周華文引導邱鏡淳參觀，並介紹每個樓層的擺設，一樓大廳以地球村的概念規劃，打造整個博物館為一個族群融合的大家庭，讓參觀者融入小熊的生活與世界，另外還有小熊手作教室，遊客可將DIY做好的小熊帶回家做紀念。


▲關西小熊博物館預計9月下旬營運開館。（圖／記者誾宣震攝 , 2018.08.27）

二樓空間規劃有時尚話題互動區，還有袖珍小熊可觀賞，迷你小熊只有一公分大小，會擺動的手、腳，Ｑ萌又有趣；另外，還展出世界珍藏版的小熊，每隻小熊都有一個QR code，掃描後就可以知道每隻小熊的身世故事。

關鍵字泰迪熊小熊博物館關西鎮新竹縣
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