屏東枋寮以南省道淹水土石坍 用路人小心

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）中央氣象局下午2時已將屏東縣提升為大豪雨特報，屏東縣單日累積雨量已達300毫米，枋寮鄉台1線雙向車道都嚴重淹水，但車輛可慢行，獅子鄉除堤防潰堤，多處產業道路也坍方。

受到西南氣流影響，屏東獅子鄉在下午近2時，過去24小時累積雨量已達300毫米，中央氣象局將屏東縣從豪雨特報提升為大豪雨特報，而獅子鄉今天從早上到下午都持續出現災情。

獅子鄉代理鄉長伍慶隆表示，比起24日嚴重土石流漫涎到省公路的嚴重情形，今天狀況還好，多處的產業道路雖出現路基坍方，但都還能通行，土石流狀況比較嚴重的是南世村對外聯絡道路，為了安全已封路。