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中央社

屏東枋寮以南省道淹水土石坍 用路人小心

中央社2018/08/27 17:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）中央氣象局下午2時已將屏東縣提升為大豪雨特報，屏東縣單日累積雨量已達300毫米，枋寮鄉台1線雙向車道都嚴重淹水，但車輛可慢行，獅子鄉除堤防潰堤，多處產業道路也坍方。

受到西南氣流影響，屏東獅子鄉在下午近2時，過去24小時累積雨量已達300毫米，中央氣象局將屏東縣從豪雨特報提升為大豪雨特報，而獅子鄉今天從早上到下午都持續出現災情。

獅子鄉代理鄉長伍慶隆表示，比起24日嚴重土石流漫涎到省公路的嚴重情形，今天狀況還好，多處的產業道路雖出現路基坍方，但都還能通行，土石流狀況比較嚴重的是南世村對外聯絡道路，為了安全已封路。

屏東縣政府公布災情，枋寮鄉水底寮的台1線三叉路口南北雙向車道都淹水，但車輛仍能緩行通過；台1線枋山茉莉灣附近路段側邊坡土石滑落，北上外側車道及機車道無法通行，目前北上內側車道仍可通行。

滿州鄉縣道200甲1K處因土石流關係阻礙道路排水，路面積水嚴重，暫時管制通行、恆春鎮台26線石牛溪段有土石崩落路旁，還不致影響交通；屏106線泰武鄉武潭段道路預警性封閉；台17線林邊瑤仔口橋路段及東港分局附近路段，都因淹水到下午還是封閉中。

中央氣象局資料，屏東縣截至下午4時，單日累積雨量已達304毫米，落在春日鄉；2天累積雨量達394毫米，落在獅子鄉，為全台最高雨量區。春日、獅子及枋寮等3個毗鄰鄉都出現少數地區淹水、土石坍方。

今天東港往小琉球的交通船中午後停航，上午已撤出遊客約2500人，屏東縣政府表示，明天公民營交通船全部停航。(編輯:孫承武)1070827

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