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防疫如同作戰　林佳龍籲民眾清除登革熱孳生源

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 17:42
▲台中市長林佳龍表示，市府已啟動登革熱防治機制，加以落實清除孳生源（圖／市政府提供 , 2018.8.27)
▲台中市長林佳龍表示，市府已啟動登革熱防治機制，加以落實清除孳生源（圖／市政府提供 , 2018.8.27)

防治登革熱，台中市政府推出「一里清100桶積水容器」計畫，由各區區長動員所有里鄰長及志工，清除公共空間積水容器孳生源。市長林佳龍今(27)日於市政會議時表示，市府已啟動登革熱防治機制，防治中心也啟動開會，並與中央保持聯繫，亦有各專家進駐，市民也一起動起來清除孳生源；目前按衛生福利部疾病管制署統計，台中市送出36例送檢，經疾管署確認有15例為確診病例，市府均以疾管署公布的數字為主。

中市府今舉行市政會議，由衛生局代理局長陳南松、環保局長白智榮等人，針對登革熱防治工作、相關因應強化作為、防疫管理及協助措施等，分別進行專案報告，並由副市長林依瑩、教育局、民政局、勞工局及大里區公所代表等說明相關防疫作為。

林佳龍強調，任何在疫情上的公布，務必要以官方的確認為主，確保資訊正確，同時也請副市長林依瑩督導防疫相關工作，包括召開會議，環保局也成立應變小組持續加強登革熱的噴藥防治作業，並針對出現個案的環境區域加強環境消毒，以及進一步執行「一里清100桶積水容器」計畫，加以落實清除孳生源。

副市長林依瑩表示，市府上週與疾管署與國衛院針對台中市的疫情，進行最深度的研判，台中疫情15例中，其中13例來自開心農場，因此當前的防疫重點為開心農場、盡快消滅病媒蚊，同時於近日積極從熱區下手進行孳生源清除。

她也提到，台中市現在大部分發病的都來自開心農場，因此擁有良好的控制區；由於病媒蚊的潛伏期最長會到14天，市府也積極送檢，所以確診案例可能會陸續出來，請大家不用恐慌。由於防疫初期市府大量宣導、提醒，使民眾與基層醫師提高警覺進行快篩，在快篩數量提高的狀況下使得病例增加，這其實是防疫有效的指標，目前也積極控制疫情並已展現初步成效。

衛生局代理局長陳南松說，截至(26)日為止，台中市確診本土病例有15例，除前2例在東區與烏日區外，其他案例均屬於大里開心農場的群聚事件。目前市府針對確診病例將持續觀察至病人康復後，未來1個月將是重點觀察期，盼9月底後不要再有新病例發生。

同時，登革熱的快篩試劑也已從15處醫療院所鋪至57處，民眾若出現頭痛、眼窩痛、全身筋骨痠痛、發燒等症狀，一定要儘早前往醫療院所就醫，並主動告知醫師是否有在開心農場出沒，以利醫師進行正確判斷。

環保局長白智榮也說，市府平時積極進行登革熱與病媒蚊的防治，從清理孳生源做起，由於這個月陸續出現驟雨，並出現登革熱陽性案例，環保局已針對案例出現範圍進行化學防治，同時也動員清潔隊員與環保志工清理積水容器，同時也針對熱區加強從孳生源清理到化學防治；也呼籲民眾共同清理居家環境，掌握「巡、倒、清、刷」要領，針對易孳生病媒蚊的容器，清除、倒置、清理及刷洗，減少蟲卵覆著，消滅孳生源。

林佳龍表示，大里開心農場周邊的里長都有動起來慎重防疫，而除了社區落實外，學校、工地、各家戶也都要動起來；由於這次主要是白線斑蚊，與南部的埃及斑蚊不同，新的孳生病媒蚊，不能完全由舊經驗推論，因此更要戒慎恐懼，但也不要過於恐慌，籲請全民共同進行防治工作。

衛生局指出，市府推出「一里清100桶積水容器」計畫，動員人力達2萬2,308人、孳生源清除數達5萬7,254個；對於大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場等疫情熱源，也動員約300多人進行多次疫情調查、病媒蚊孳生源清除及化學防治，並確診案例全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第二波病例出現，並採買公費登革熱NS1快篩試劑，提供疫情熱區的基層診所使用，同時號召市民共同投入清除積水容器孳生源工作，全面防堵疫情擴散。

目前台中市全市均為登革熱高風險區域，所有市民均應配合防疫措施，大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，民眾應儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾務必配合，降低登革熱發生風險。

關鍵字登革熱發燒快篩試劑開心農場
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