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影／黨公職力挺　陳歐珀聲勢浩大完成參選宜蘭縣長登記

記者李清貴／宜蘭報導2018/08/27 17:46
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2018九合一選舉今（27）日開始受理候選人參選登記，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀上午在大批支持者促擁下，以棒球隊隊長之姿率各鄉鎮市參選人至宜蘭縣選舉委員會登記參選宜蘭縣長。民進黨中央選對會召集人林錫耀、擔任宜蘭縣九合一聯合競選委員會主委的代理縣長陳金德、宜蘭縣前縣長劉守成等人都到場力挺。林錫耀表示，今天大家一起登記，就是團結的第一步，從今天起黨中央、地方黨部、競選總部，甚至在縣府執政的政務官以及黨提名的鄉鎮市長、縣議員，大家團結一致，再89天三個月的時間，一定可以翻轉局勢贏得勝利。

陳歐珀登記參選宜蘭縣長，今天上午以棒球隊的形式大陣仗出場，由宜蘭縣九合一聯合競選委員會總幹事黃適超掌隊旗，陳歐珀擔任隊長，率各鄉鎮市長及縣議員參選人依序進入宜蘭縣政府前廣場，展開登記前的造勢活動。

民進黨中央選對會召集人林錫耀表示，有人說媒體公布的民調，民進黨在宜蘭的縣長選情居於劣勢，他則以四年前鄭文燦參選桃園市長為例表示，當時媒體公布的民調鄭文燦輸了20幾趴，但最後還是當選。林錫耀同時要求民進黨從中央到地方，大家團結一致，一定可以翻轉局勢贏得勝利。

擔任宜蘭縣九合一聯合競選委員會主委的代理縣長陳金德表示，他今天特別請假陪同陳歐珀登記參選宜蘭縣長，而辭去宜蘭縣選舉委員會主委及委員的職務也在今天正式生效。陳金德說，他希望今年12月25日在宜蘭縣政府交接縣長，是由他交接給陳歐珀。陳金德強調，民進黨在台灣改革的過程中，宜蘭人無役不與，而宜蘭縣的公共工程及文化活動也都居於台灣的領先地位。陳金德說，要維持這樣的領先地位，必須交給陳歐珀才做的到。

陳歐珀則以「強棒出擊」的態勢登場，他在致詞時表示，在城市競爭越來越激烈的時代，縣民對於改革、進步的期待越來越迫切，他與民進黨提名的五合一選舉候選人都知道自己責任重大。陳歐珀同時提出便捷交通、活力經濟、美善城鄉、多元教育、廉明開放等面向的政見訴求，希望獲得縣民認同。
 

關鍵字民進黨宜蘭縣長五合一選舉陳歐珀林錫耀
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