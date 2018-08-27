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馬來西亞國際志工跨海來台 　攜手修平科大前進偏鄉服務

記者金武鳳／台中報導2018/08/27 19:28
▲馬來西亞國際志工與修平科大國際志工隊攜手前進偏鄉，帶給在地小朋友豐富又快樂的暑假（圖／修平科大提供)
▲馬來西亞國際志工與修平科大國際志工隊攜手前進偏鄉，帶給在地小朋友豐富又快樂的暑假（圖／修平科大提供)

由修平科技大學國際志工服務隊，與來自馬來西亞的古晉第四中學師生，攜手前進臺中市東勢與石城地區，帶領當地國小學童透過文化交流與語言學習，進行為期11天的國際志工服務，跨海服務的全新體驗，讓古晉第四中學師生更能體現服務真諦，咸認不虛此行。　

修平科大國際志工服務隊，已連續6年出隊赴馬來西亞宣導「愛地球、做環保」，在社區與學校進行環保教學課程，透過舉辦科學育樂營、環保育樂營方式，讓環保意識深入民眾與學生心中，還協助老人修繕房屋，讓當地參加的學生及民眾，對臺灣以及修平科技大學留下深刻的印象。

今年修平科大國際志工服務隊，再度於7月前往馬來西亞服務，藉此也促成古晉第四中學師生一行14人，來台做文化交流。來自馬來西亞的古晉第四中學師生，由校長官晨陽及黃淑麟老師帶領，首次跨海進行國際志工服務。


▲兩國國際志工服務隊的大哥哥大姐姐們，陪伴小朋友學習交流，歡度充實的暑假（圖／修平科大提供)

修平科大校長鄧作樑表示，古晉第四中學師生是與修平科大國際志工服務隊，聯手前進東勢及石城地區，針對在地小學進行在地化服務，讓服務在臺灣扎根發芽，也跳脫原本文化限制，建立國際觀。這種全新的「服務中學習，付出中成長」經驗，讓跨海來台的師生更能體現服務真諦。

馬來西亞跨海來臺的國際志工服務，從8月17日至8月27日為期11天，今天圓滿結束。鄧作樑校長說，為了兩國志工能順利攜手合作，雙方曾進行長達半年的溝通與人員培訓。之後，2隊成員更透過修平科大探索教育課程，在短短2天即團隊融合。修平科大國際志工服務隊是由行銷流通系楊千瑩同學擔任隊長，馬來西亞志工隊長古晉四中高一生黃碧霞。


▲由修平科大與馬國古晉第四中學師生聯手組隊，前進東勢與石城的國際志工服務，今天圓滿結束（圖／修平科大提供）

2校的國際志工服務隊在隊長帶領下，前進東勢與石城，針對在地國小學童，辦理以文化及英文為主題的「好好玩國際文化英語營隊」、「社區服務」及社區放映「馬來西亞風情電影欣賞」等活動。志工學生憑著熱忱服務精神，在十餘天裡陪伴小朋友唱歌跳舞，文化交流，學習語言，小朋友歡度快樂暑假，遠來的客人也在不一的服務中，深感收穫滿滿。

 

關鍵字修平科大國際志工服務鄧作樑馬來西亞古晉
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