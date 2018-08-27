獨居老人住老屋 盼有不漏水棲身處

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）外面大雨，獨居老人的老屋也下著雨，因此，弘道基金會彰化服務處為長輩修繕老屋，讓他們有可遮風避雨的安全住所，不過今年募款經費不足逾半，老人家的老屋整修可能受影響。

近期連續降雨，中南部淹水災情受關注，而社會角落獨居、弱勢、失能長輩的老舊屋宅也因雨受損，弘道老人福利基金會彰化服務處陸續接獲社工通報，接受關懷的弱勢長輩老屋，因漏水影響居住安全需修繕，但無奈募款只達4成，仍缺新台幣600萬元經費。

此外，弘道彰化服務處位於嘉義縣東石鄉的服務中心也淹水，設備損壞無法使用，更令關懷工作難進行。