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〈景氣燈號〉7月亮綠燈 領先指標連5月上升

鉅亨網2018/08/27 17:30
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國發會今 (27) 日公布 7 月景氣對策信號綜合判斷分數 27 分，燈號亮出代表景氣穩定的綠燈，是新版景氣指標及對策信號啟用後首度適用；景氣領先指標持續上升，連續 5 個月呈現上升，但增幅減緩，同時指標則持續下跌，顯示當前國內經濟雖呈溫和擴張，但成長力道有待加強。

國發會指出，展望未來，就業情勢維持穩定，1-7 月失業率為 3.68%，為近 18 年來同月新低；加上企業調薪趨於積極，高達 1.5 兆元的現金股利將陸續發放，可望帶動所得增加，近期調查也見到消費意願回溫，都將有助增進消費。

國發會表示，民間投資方面，5 月以來資本設備進口擴張已轉正，7 月大幅成長 17.6%，預期下半年廠商資本支出計畫將漸次執行，政府積極優化投資環境，且全力導入民間參與公共建設，下半年促參商機達 2000 億元，民間投資可望加速成長。

公共投資方面，下半年為公共投資執行的高峰期，政府將積極提升公共建設執行績效，推升投資動能；外需方面，下半年電子零組件業旺季需求升溫，可望延續出口力道，但美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。

國發會說，整體來看，根據行政院主計總處 8 月預測，上調今年全年台灣經濟成長率達 2.69%，未來國內經濟前景仍然審慎樂觀，後續須密切關注景氣的變化。

7 月新版景氣對策信號較上月 (舊版) 增加 5 分為 27 分，燈號由黃藍燈轉呈綠燈。個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 5.9% 減為 5.7%，燈號為黃藍燈；股價指數變動率由上月 7.1% 減為 4.0%，燈號呈綠燈；工業生產指數變動率由上月上修值 1.8% 增為 3.8%，燈號呈綠燈。

非農業部門就業人數變動率由上月 0.71% 增為 0.73%，燈號為黃藍燈； 海關出口值變動率由上月下修值 8.7% 減為 3.6%，燈號呈綠燈；機械及電機設備進口值變動率由上月上修值 5.9% 增為 13.3%，燈號為黃紅燈。

製造業銷售量指數變動率由上月上修值 2.1% 增為 2.7%，燈號呈綠燈； 批發、零售及餐飲業營業額變動率上月 3.8% 增為 4.7%，燈號呈綠燈；製造業營業氣候測驗點由上月下修值 100.4 點增為 101.7 點，燈號呈黃紅燈。

景氣指標部分，領先指標不含趨勢指數為 101.84，較上月上升 0.13%，連續 5 個月上揚；7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B，及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 3 項則較上月下滑，分別為實質半導體設備進口值、股價指數，以及外銷訂單動向指數。

同時指標不含趨勢指數為 99.65，較上月下滑 0.47%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，除批發、零售及餐飲業營業額較上月上升外，其餘 6 項均較上月下滑，分別為：電力（企業）總用電量、實質海關出口值、工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及非農業部門就業人數。

落後指標不含趨勢指數為 102.15，較上月上升 0.35%； 5 個構成項目經去除長期趨勢後，除失業率較上月下滑外，其餘 4 項則都較上月上升，分別為製造業存貨價值、全體金融機構放款與投資、製造業單位產出勞動成本指數，及金融業隔夜拆款利率。

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