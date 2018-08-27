延長電池壽命！iPhone將引LTPO螢幕顯示技術

智慧手機的中央處理器（ CPU ）以及螢幕顯示屏向來是整台設備中最耗電的兩個組件，而手機電池壽命長短亦取決於手機的耗能。據分析公司 IHS Markit 稱，從蘋果所申請的多項專利中可見，蘋果正尋求開發低溫多晶氧化物（ LTPO ）背板，透過改變顯示器中使用的技術以改善 iPhone 電池壽命。
在延長智慧手機的整體電池壽命與降低功耗環節中，手機的顯示器（特別是對於 AMOLED 顯示器）為一重要元素。蘋果自 2014 至 2018 年所申請的三項專利可見，其將 LTPO 背板與目前主流的 LTPS TFT 進行比較， LTPO 採用的氧化物薄膜電晶體相較 LTPS 更為穩定，耗功也明顯更低。而採用新的面板技術，可令手機整體耗能下降 5% 至 15% 。從 IHS 的報告中可見，一顆 2,000mAh 的電池而言，約可省下 100mAh 、相當於 1 小時的待機電量。
同時從長遠來看，未來所有 iPhone 型號都將採用 OLED 螢幕， OLED 面板被預期將成 iPhone 中最重要的元素，蘋果期望透過減少仰賴其它面板製造商的供貨，讓公司直接掌控更多供應鏈。目前三星為蘋果 OLED 面板最大供應商， LG Display 居次，而日本顯示器 JDI 和京東方 BOE 亦是 iPhone OLED 顯示器的潛在供應商。其中， JDI 已針對 LTPO 開發一段時間。
短期內蘋果並不會將 LTPO 技術直接應用在 iPhone 上，而是依循當年 OLED 面板的模式，率先將其應用在 Apple Watch 產品線，然後逐步在 iPhone 顯示器中推出。