延長電池壽命！iPhone將引LTPO螢幕顯示技術

智慧手機的中央處理器（ CPU ）以及螢幕顯示屏向來是整台設備中最耗電的兩個組件，而手機電池壽命長短亦取決於手機的耗能。據分析公司 IHS Markit 稱，從蘋果所申請的多項專利中可見，蘋果正尋求開發低溫多晶氧化物（ LTPO ）背板，透過改變顯示器中使用的技術以改善 iPhone 電池壽命。

在延長智慧手機的整體電池壽命與降低功耗環節中，手機的顯示器（特別是對於 AMOLED 顯示器）為一重要元素。蘋果自 2014 至 2018 年所申請的三項專利可見，其將 LTPO 背板與目前主流的 LTPS TFT 進行比較， LTPO 採用的氧化物薄膜電晶體相較 LTPS 更為穩定，耗功也明顯更低。而採用新的面板技術，可令手機整體耗能下降 5% 至 15% 。從 IHS 的報告中可見，一顆 2,000mAh 的電池而言，約可省下 100mAh 、相當於 1 小時的待機電量。