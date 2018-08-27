蓬佩奧不訪北韓 南韓：聯絡事務所開設不無影響

金宜謙說：「我們本來打算把聯絡事務所開幕跟國務卿蓬佩奧訪北韓的行程排在一起，然後才進行兩韓高峰會。既然情況生變，有必要因此重新評估。」

南韓總統府青瓦台發言人金宜謙說，蓬佩奧北韓行喊卡對於南北韓聯絡事務所計畫「不能說沒有影響」。

路透社報導，美國總統川普24日突然取消蓬佩奧（Mike Pompeo）原定的北韓行程，首度坦承致力北韓非核化的工作自川金會以來已然停滯不前。

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓政府今天表示，美國國務卿蓬佩奧訪問北韓的行程突然取消，對首爾原定本月揭幕的南北韓聯絡事務所（辦事處）計畫正在產生「效應」，「有必要重新評估」。

南韓在剛跨越邊界的北韓境內設置辦事處，作為南韓總統文在寅力倡改善兩韓關係的一環。

首爾當局本來打算8月開幕的南北韓聯絡事務所已經引發在野黨議員、分析家和媒體關切，認為提供運作物資可能違反聯合國與美國對北韓的制裁。

南韓統一部發言人今天重申，所有物資都是為了辦事處營運和南韓人員的便利，北韓沒有因此獲得經濟利益。

發言人說，兩韓持續磋商開幕時機且都同意「儘快」開幕。

北韓共黨機關報昨天指控美國對平壤大玩「兩面手法」、「策劃犯罪陰謀」，但沒有提及蓬佩奧取消北韓行一事。（譯者：林宏翰/核稿：何宏儒）1070827