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你的煩惱不是我的煩惱？　專家建議靠這招拯救親子隔閡

記者許維寧／台北報導2018/08/27 18:43
▲課業與同儕關係皆是家長與孩子的共同難題，雖然困擾相同但面相卻不盡然相似。（圖／pixabay）
▲課業與同儕關係皆是家長與孩子的共同難題，雖然困擾相同但面相卻不盡然相似。（圖／pixabay）

「我要努力讀書，要考上好大學，不讓媽媽失望。」如果考不好，可以用遙控器倒回前一天再考一次；如果犯錯，可以倒回事發之前免除過錯，媽媽想要兒子功成名就，兒子卻只想要友情與愛情。親子煩惱不同調，戲劇《你的孩子不是你的孩子》喚醒社會的共同記憶，兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，為什麼看劇會看出共鳴，在於大家都是過來人，也都想改變親子隔閡。

兒童福利聯盟於十六年前創辦兒童專線，起因於孩童沒人陪伴、無人傾訴，白麗芳表示，「有些孩子可以去安親班，但更多都是自己待在家，孩子打電話進來，其實有九成都在聊天，只有一成在講煩惱。」為什麼願意打進來跟陌生人說話，只因為在家裡能說話的對象太少。

兒童福利聯盟近年陸續開辦親子與親少年專線，根據兒童福利聯盟兒少煩惱統計，兒童煩惱前三名為同儕相處（25.3%）、課業壓力（16.3%）、霸凌（15.4％）。青少年煩惱前三名則為心理健康（25.3%）、同儕相處（22.7%）與師生衝突（16.8%）。家長煩惱統計前三名分別為生理健康（39.5%）、課業問題（16.7％）、同儕相處（14.8%）。

課業與同儕關係皆是家長與孩子的共同難題，雖然困擾相同但面向卻不盡然相似。兒少的擔憂為「面對後果的壓力」，如考試成績不佳、安排過多才藝、功課寫不完等，家長卻多半擔心課業「如何更進步」，如成績不好如何加強、課業跟不上怎麼辦，家長擔憂儼然成為兒少壓力來源。

於同儕相處上，隨著網路發展，社交模式和以往大不相同，兒少靠網路建立關係，是不是臉友、是否加入核心群組，甚至只是發文有沒有人按讚都可能成為兒少的煩惱來源。相較於此，家長對同儕相處的關注程度仍停留在「是否遭遇霸凌」等較嚴重的層面。


▲兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，父母積極介入孩子世界、在孩子社交圈內盤旋，可能因此成為控制欲強的「直升機父母」，進而忽略孩子自行解決問題的能力。（圖／兒童福利聯盟提供）

親子間煩惱不同調，成為了「你的煩惱不是我的煩惱」。兒童福利聯盟統計，因為少子化父母其實非常關心子女，只要孩子遭遇煩惱，有將近三成家長會採取積極介入的方式，希望第一時間解決問題，若同儕關係不佳，家長甚至會強行介入處理。白麗芳表示，父母積極介入孩子世界、在孩子社交圈內盤旋，可能因此成為控制欲強的「直升機父母」，進而忽略孩子自行解決問題的能力，「如果一昧地介入，可能會錯失成長機會。」

白麗芳提到，另外的現象在於台灣父母多半強調反省檢討，期望孩子養成嚴格自律的性格，「期待小孩做什麼都要先回顧自身立場、自己是不是有問題，檢討別人前要先檢討自己。」站得住腳才能要求別人，檢討責備型的父母格外常見，卻容易讓孩子覺得不被理解、對自己更沒自信。再者，也有父母一時間無法解決孩子煩惱，或單純認為孩子煩惱都是雞毛蒜皮小事，以輕描淡寫方式帶過，久而久之恐會讓孩子覺得被漠視或產生自我懷疑。

煩惱理解落差也源自於親子隔閡，白麗芳表示，台灣親子關係最缺乏的仍是傾聽，以至於父母無法理解或對孩子的煩惱解讀錯誤，若又因此直接施加自己的觀點跟做法，就容易變成控制慾，「情緒沒有對錯，應該先聽聽孩子的立場才提供他需要的方法，孩子思考不周全進而再討論，如果直接先講自己的意見，那你的意見很可能就變成控制慾。」

傾聽陪伴型的父母仍然是少數中的少數，但傾聽卻也是最能提供孩子自我價值感的方式，「這種父母是台灣最少的，父母不知道怎麼問跟聽，我們沒有這個習慣也沒有這個訓練。」華人的文化脈絡中親子關係多半仍停留在上對下的模式，家長較少會意到孩子的需求，再加上現代人的生活模式，台灣人工作時數於世界上名列前茅，孩子多半還是往安親班、補習班送，要找到傾訴的出口不見得這麼容易。

白麗芳建議，若想改善親子溝通、化解煩惱不同調的困擾，家庭可以先從擬定目標開始，一起創造共同時間，「如果不能每天都一起吃晚餐，那是不是能一週選一天，大家一起共進晚餐。」提醒家長，先開啟傾聽的管道，從欣賞孩子的責任感和溝通方式做起，都能改善親子關係。

關鍵字兒童福利聯盟親子關係白麗芳親子隔閡
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