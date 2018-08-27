農委會主委前往產區關心農損　宣布啟動現金救助

高雄市受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，降下豪大雨釀成災損。行政院農委會主委林聰賢27日前往產區瞭解農損情形，並宣布啟動現金救助，以協助農民復耕。高雄市農業局也提醒農民，若農田有因823強降雨而遭受水災致流失及沖積砂土埋沒有無法耕作之情形，請農民儘速向土地所在地之區公所通報。

林聰賢會同高雄市政府副市長蔡復進及農業局局長鄭清福，至梓官區關心惡次災害影響，林聰賢除到梓官區農會瞭解農會辦理滾動式倉儲推動，蔬菜截切及供應調配情形外，也讚許高雄農會對蔬菜穩定供應的貢獻，期許農會持續推動蔬菜冷鏈物流及加工，並作為示範點。