農委會主委前往產區關心農損　宣布啟動現金救助

高雄市受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，降下豪大雨釀成災損。行政院農委會主委林聰賢27日前往產區瞭解農損情形，並宣布啟動現金救助，以協助農民復耕。高雄市農業局也提醒農民，若農田有因823強降雨而遭受水災致流失及沖積砂土埋沒有無法耕作之情形，請農民儘速向土地所在地之區公所通報。
林聰賢會同高雄市政府副市長蔡復進及農業局局長鄭清福，至梓官區關心惡次災害影響，林聰賢除到梓官區農會瞭解農會辦理滾動式倉儲推動，蔬菜截切及供應調配情形外，也讚許高雄農會對蔬菜穩定供應的貢獻，期許農會持續推動蔬菜冷鏈物流及加工，並作為示範點。
高雄市因強降雨影響，多處田間積水，旗美（旗山、美濃及六龜）地區本期作即有約3,260公頃農作面積受到影響、梓官蔬菜產區及阿蓮、岡山等區西瓜產區等均受到水患影響嚴重；目前高雄市27個主要農業生產行政區已有17區查報，且因降雨持續影響，農業局也擔心後續災情恐持續擴大。
高雄市截至8月25日下午15時為止，作物被害面積380.55公頃，換算無收穫面積25.05公頃，估計作物累計損失金額659萬6千元，主要受害農作物為番石榴、香蕉、棗子、龍鬚菜及竹筍等。農業局提醒農友應加強田間排水及雨後疫病防治。
行政院農業委員會25日也特別公告高雄市為0823熱帶低壓水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理期間自8月26日至9月4日止，請農友務必持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件於9月4日前向土地所在區公所申辦。