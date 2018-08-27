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中央社

房市調控進入深水區 中國房企傳裁員潮

中央社2018/08/27 17:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海27日電）隨著中國官方調控房市進入深水區，多家房地產企業近日陸續爆出裁員消息。分析指出，中國一線城市「拿地難」加上信貸政策持續緊縮，讓業者不得不為企業瘦身。

繼長江實業否認其上海公司大裁員後，陸媒21世紀經濟報導加碼報導，綠地控股集團、華夏幸福也已著手進行裁員。這場「名義上不會大張旗鼓，實際上數量可觀」的調整正蔓延且持續深入。

綠地控股集團一名內部人士表示，部門已經裁過一輪，可能後面還會有動作。剩下沒有被裁的員工主要分為2類，首先是是待遇比較低的員工，例如剛畢業的新鮮人；另一類則是重要的總監職缺。

但綠地官方表示，並無裁員計畫，同時還將繼續以市場為導向，不斷優化提升相關區域核心團隊建設，也非常歡迎各界優秀人士加入綠地大家庭。

此外，華夏幸福天津事業部已就地解散，據知情人士透露，華夏幸福此輪「瘦身」可能還將持續。對此，華夏幸福官方則坦承，正在進行局部優化和調整。

諮詢公司同策研究院總監張宏偉表示，裁員主要有兩個原因，首先是區域結構性調整。一線城市或部分調控、限價比較嚴格的城市因拿地、銷售等問題，不再需要原來大規模的團隊；二是個別企業面臨資金回籠的壓力。

張宏偉說，裁員只是初步表現，接下來就是市場深度調整，會出現大範圍大幅降價，極有可能會從過去房價上漲比較快且幅度較高的城市率先開始，然後蔓延到全中國的一、二線城市。（編輯：邱國強）1070827

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