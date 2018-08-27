邀粉絲泡溫泉沒人來　「小隻馬」女優開嗆酸民

21歲「小隻馬」女優深田結梨（原名淺田結梨）外貌甜美，身高僅150公分卻有傲人F罩杯，標準「童顏巨乳」身材受到不少鄉民愛戴，但她脫序行為頻傳，曾公開稱自己是「變態」、「喜歡做愛和錢」，還上傳吸菸照挑戰業界禁忌，近日她又再度暴走嗆網友，引起議論。

深田結梨驚世駭俗行徑讓她爭議不少，「AV達人」一劍浣春秋在《PLAY NO.1》部落格透露，深田結梨原與「美腿新人女優」宮村菜菜子舉辦兩天一夜溫泉之旅活動，或許是要價6萬日圓（約1萬6500元台幣)的報名費太高，最後僅吸引2位粉絲報名，活動因而被迫取消。



▲深田結梨被歸類為「小隻馬」女優。（圖／翻攝深田結梨IG , 2018.08.27）

深田結梨起初不以為意，還向粉絲喊話會繼續努力，但該活動被大批網友酸暴，讓深田結梨理智線斷裂，怒嗆酸民「連6萬元的價值都沒有」，還一一重砲回敬罵她的網友。一劍浣春秋表示活動收費其實還算合理，因為主辦單位和經紀公司要分帳，女優可能拿不到什麼利潤，坦言兩位女優「一個出道兩年多是個老妹、一個還有點菜仍待提升知名度」，會招不到人也是有原因的。



▲深田結梨曾上傳吸菸照挑戰業界禁忌。（圖／翻攝深田結梨IG , 2018.08.27）



▲AV新秀宮村菜菜子有雙修長美腿。（圖／翻攝宮村菜菜子IG , 2018.08.27）