中國直達往返歐洲列車 行駛突破一萬列

中國鐵路總公司相關主管表示，「中歐班列」行駛班次於2017年出現高速成長，全年行駛3673列，較2016年大增116%，且超過2011至2016年行駛班次的總和。至於今年上半年則行駛2490列，較2017年同期成長69%。

（中央社台北27日電）2011年起行駛於中國與歐洲間、現成為「一帶一路」象徵之一的「中歐班列」貨運列車，總班次於8月26日突破1萬列。其中，原本班次稀少的歐洲往中國班次，今年上半年較去年同期大增100%。

「中歐班列」行駛以來，多半集中在中國往歐洲班次，理由是中國官方為提高本國企業使用意願，提供不少運價優惠。相形之下，歐洲往中國班次相對稀少，即使行駛，載貨量也相對偏低。

但中國鐵路總公司表示，2017年全年「中歐班列」的歐洲往中國班次，較2016年大幅成長123%，且數量上升到中國往歐洲班次的53%。今年上半年，歐洲往中國班次則較2017年上半年成長100%，數量上升到中國往歐洲班次的69%。

報導指出，「中歐班列」的中國往歐洲班次，貨品已從單一的電子產品，擴大到衣服鞋帽、汽車與配件、糧食食品、葡萄酒、咖啡豆、木材、家具、化工品、小商品、機械設備等品類。

至於歐洲往中國班次，則形成以汽車配件、機械設備、日用品、食品、木材為主的固定回程貨源。（編輯：邱國強/林克倫）1070827