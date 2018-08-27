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機器人漢堡店 5分鐘即完成現做漢堡 售價僅6美元

鉅亨網2018/08/27 17:47
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美國舊金山漢堡連鎖店 Creator 是一家以機器人製作漢堡為特色的公司。該公司擁有一個透明 14 英尺長的烹飪機器，可以在 5 分鐘內做出一個漢堡，而且僅需 6 美元。預計將於 9 月份在舊金山推出。

這個烹飪機器由 20 台電腦、350 個傳感器和 50 個執行元件組成。客人下訂單後，機器開始切麵包、番茄和洋蔥，炙燒肉品，添加調味，通過空氣壓縮管和傳送帶，在不到 5 分鐘內做出美味漢堡，無需任何人工干預。透明且開放式的機器廚房讓客人能看到漢堡裡的每種成分。

機器人做漢堡(圖:ZeroHedge)
機器人做漢堡 (圖: ZeroHedge)

Creator 的創始人 Alex Vardakostas 表示，該公司的使命是提高食品質量，並且定價實惠。「我們希望每個人都能參與到這樣的服務。」他表示，Creator 帶來廚房自動化的革命，漢堡品質與餐廳一樣，機器生產節省了人力成本，售價也能因此下降。不過，低薪工人可能因為這樣的革新而遭到取代。

貝恩公司宏觀趨勢集團董事總經理 Karen Harris 曾表示，20 世紀的商業環境將更加不穩定，因為自動化可能會取代多達 20% 至 25% 的現有工作崗位，這相當於 4,000 萬工人失業，並將會抑制工資的成長。

不過對於高技術的工人以及資本所有者來說，自動化將帶來更多好處與收入的增加。因此，自動化有可能加劇財富不平等的現象。

消費者的認知與行為持續變化，機器人做的食物是否可以被大眾市場所接受，有待時間查證。不過，未來的無人化餐廳可望持續增加。

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