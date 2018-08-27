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關心路竹農損　陳其邁：協助農民復耕　改善排水

記者蔡佳宏／高雄報導2018/08/27 19:18
▲陳其邁前往路竹區下坑里關心雨後農損災情。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.08.27）
▲陳其邁前往路竹區下坑里關心雨後農損災情。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.08.27）

西南氣流來襲，氣象局持續對高雄發布大雨特報。陳其邁今(27)日一早與陳明澤議員前往路竹區下坑里關心雨後農損災情。根據統計，當地蔬果種植面積受災範圍達14公頃，水產部分則約13公頃，另有兩處養雞場損失約2萬7000隻雞。


▲陳其邁前往路竹區番茄園向里長及農民關心災損情況。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.08.27）

陳其邁前往當地番茄園向里長及農民關心災損情況，農民表示，許多番茄樹苗才剛栽種，就遇到這場大雨，損失不小。陳其邁除慰問農民外，他也協調區公所協助農民加速彙整農損情形，以「從優、從寬、從速」原則辦理，讓救助盡速落實到農民手中。


▲陳其邁轉往土庫排水系統，了解8月23日當天排水情況及虱目魚災損情形。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.08.27）

結束蕃茄園視察後，陳其邁轉往土庫排水系統，了解8月23日當天排水情況及虱目魚災損情形。土庫排水主要範圍涵蓋阿蓮、路竹地區，最後流入阿公店溪。陳其邁強調已於上週六，賴院長來旗山視察時，當面向賴院長爭取補助設置抽水站，已獲賴院長承諾預算補助，未來市府會增設抽水站，改善土庫排水堤岸工程，降低周邊淹水情形。

陳其邁表示，這幾天仍會持續豪大雨發生，提醒住在低窪地區的民眾，務必注意安全，慎防積水，並做好農災防範措施。

關鍵字土庫排水阿公店溪陳其邁高雄市
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