成員被陸方扣查 香港眾志籲公眾關注

期間，國安人員要求他坐在安裝有手扣和腳鐐的椅子上，但遭到拒絕。其後，國安人員詢問這名成員何時加入眾志，又要求他寫下眾志成員名單等。

據公布，首名成員於3月26日在大陸探親後準備回香港時，在深圳高鐵車站被約10名自稱是國安的人員帶走調查。

香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒和常委羅冠聰下午召開記者會，公布這兩起個案的情況。

（中央社記者張謙香港27日電）香港眾志今天公布2名成員被中國大陸國安人員短暫扣查的情況，除要求港府對此採取應有行動，也呼籲公眾關注此事件。

在盤問後，國安人員要求對方返港後，不能透露這次盤問的內容。這名成員被扣留約3小時後獲准返港。

第2名眾志成員是於8月17日，在廣州火車站被一批國安人員帶到流花賓館進行盤問，內容包括在「占中運動」扮演的角色，以及參加眾志的經過。

國安人員又問這名成員是否在香港參加抗議中國國家主席習近平訪港的活動，以及要求他寫下眾志成員的名單。這名成員被扣留約5個小時後，獲准離開返港。

林朗彥在會上說，由於要維護兩名成員的人身安全，因此不公布他們的身分。

眾志方面認為，這是無理禁錮，嚴重威脅眾志成員的人身安全，他們要求港府採取應有的行動。

林朗彥說，公開這兩起事件，是要引起公眾對類似事件的關注。

羅冠聰說，兩人沒有在大陸參與任何政治活動，他們在香港的政治行動或信念，不應成為國安人員拘留的理由。

香港眾志是泛民主派中的年輕力量，成立之初，其政綱有「以『民主自決』為最高綱領」和「抗擊天朝中共」等字眼，被北京方面視為「港獨」組織。

但眾志成立後，當局以政治理由禁止其成員參加各種選舉，以致參政前景變得灰暗。

其後，眾志刪除「以『民主自決』為最高綱領」等字眼，取而代之的是「推動民主自決」等。他們也曾發表宣言，表示告別參選議會路線，改為關注民間事務。（編輯：林克倫）1070827