NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

竹縣小將摘亞運射箭首金　各界向選手家人祝賀

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/27 19:15
▲新竹縣議會議長張鎮榮（右四）等人向奪金選手羅偉旻的父親曾銘智（右三）祝賀。（圖／楊文科陣營提供）
▲新竹縣議會議長張鎮榮（右四）等人向奪金選手羅偉旻的父親曾銘智（右三）祝賀。（圖／楊文科陣營提供）

今年雅加達亞運有5位選手來自新竹縣，其中參加射箭項目反曲弓團體男子組的羅偉旻選手，是新豐鄉子弟，於今（27）日傳佳績，與團隊成員魏均珩、湯智鈞，一起為中華隊在亞運射箭男團奪下史上第一金。

中華男子反曲弓射箭隊今日在雅加達-巨港亞運挑戰世界冠軍南韓隊，最後以5比3力克超級強隊南韓，奪得台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌；捷報傳回，新竹縣各界與有榮焉，縣長邱鏡淳、議長張鎮榮以及縣長參選人楊文科等陸續前往得金選手羅偉旻家中祝賀，並給予選手及其家人祝福。


▲新竹縣長邱鏡淳等人送上「竹縣之光」卷軸，向奪金選手羅偉旻家人祝賀。（圖／記者誾宣震攝，2018.08.27）

楊文科表示，看著選手們在競技舞台上為國爭光的努力及拚勁，著實令人印象深刻，當選後一定會支持學校及社會單項體育經費，並提高選手及教練的獎勵金、安排在地就業。此外，也要推動縣內優秀運動選手每個月的營養補助計畫。


▲新竹縣各界向奪金選手羅偉旻的父親曾銘智（左）致賀。（圖／記者誾宣震攝，2018.08.27）

今年24歲的羅偉旻，就讀博愛國中，從國一下學期開始接觸射箭運動，啟蒙教練吳聖乾表示，羅偉旻2015年時曾代表我國參加世大運，當時就在射箭反曲弓項目中奪得一面團體賽金牌，而這次在亞運也是一路過關斬將，幫助中華隊拿到本屆亞運第9面金牌，也是台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌。

關鍵字亞運反曲弓羅偉旻新竹縣金牌
藍營要角力挺　盧秀燕登記參選市長陳其邁：協助農民復耕　改善排水

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan