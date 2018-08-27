竹縣小將摘亞運射箭首金　各界向選手家人祝賀

今年雅加達亞運有5位選手來自新竹縣，其中參加射箭項目反曲弓團體男子組的羅偉旻選手，是新豐鄉子弟，於今（27）日傳佳績，與團隊成員魏均珩、湯智鈞，一起為中華隊在亞運射箭男團奪下史上第一金。

中華男子反曲弓射箭隊今日在雅加達-巨港亞運挑戰世界冠軍南韓隊，最後以5比3力克超級強隊南韓，奪得台灣亞運史上第一面反曲弓男團金牌；捷報傳回，新竹縣各界與有榮焉，縣長邱鏡淳、議長張鎮榮以及縣長參選人楊文科等陸續前往得金選手羅偉旻家中祝賀，並給予選手及其家人祝福。



▲新竹縣長邱鏡淳等人送上「竹縣之光」卷軸，向奪金選手羅偉旻家人祝賀。（圖／記者誾宣震攝，2018.08.27）