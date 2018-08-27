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中央社

台灣農青大使訪越南 增進新南向台越合作

中央社2018/08/27 17:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社河內27日電）外交部與農委會合作舉辦「2018年農業青年大使新南向交流計畫」，甄選15名具農林漁牧專長青年，自26日起訪問越南8天，增進雙方農業技術及人才合作交流。

訪團成員由約200名報名者中選出，為18至40歲具農林漁牧專長的青年，專業領域為農業經濟、有機栽種、蔬果園藝、畜產養殖及植物醫學等，當中包括瞭解越南語及有志投入農產、技術輸出及創業發展的從業者。

駐越南辦事處安排訪團與越南農業代表座談，拜訪越南農業科學院、農業大學、蔬果研究院、畜牧研究院、水產試驗所等機構，實地考察越南農經發展、農產批發、市場運作及產銷型態。

訪團也將前往中部農業城市大叻和胡志明市，拜訪台商及僑胞經營的工廠、農場，瞭解創業經驗和越南商機，希望為農業交流開創更多契機。

訪團今天在河內與越南農業代表座談，並與駐越南副代表陳錦玲、越南農業與農村發展部國際事務合作司、農業科學院與蔬果研究所等部門人員舉行會議。

團長吳文齡表示，這是政府推動新南向政策重要活動之一，期盼提升台越人才交流，落實以人為本、雙向交流目標，展現台灣農業創新活力與實力。

雙方代表都肯定台灣訪團到訪，介紹可以合作的領域，包括農業應用科技發展、有機和友善耕作、生產加工及認證產銷等領域。（編輯：廖漢原）1070827

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