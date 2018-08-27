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中央社

鬼月前建商民眾趕交屋 7月房貸餘額續創高

中央社2018/08/27 18:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）央行公布7月房貸餘額新台幣6兆8176億元，月增333億元；年增率4.77%，較上月微增0.12個百分點。央行表示，主因是民眾與建商都趕在民俗月前交屋，導致房貸餘額年增率上揚。

根據央行統計，7月房貸餘額6兆8176億元，月增333億元，續創歷史新高；房貸餘額年增率4.77%，較6月的4.65%增加0.12個百分點。央行主管表示，8月是農曆民俗月，傳統上民眾不太喜歡在鬼月搬新居，因此常常會趕在民俗月前交屋，帶動房市交易量成長。

7月的六都移轉棟數中，僅新北市因為新屋交屋減少出現下滑外，其餘5都皆上揚。在新承做房貸增幅高於民眾房貸還款速度下，帶動房貸餘額成長，也提高7月房貸餘額年增率增幅。

至於代表房市上游的建築貸款，7月期底餘額為1兆7757億元，月增27億元，增幅雖不如6月時的183億元，但從餘額年增率來看，仍有6.21%的高水準，與6月時的6.24%相去不遠。央行主管解釋，建商對房市看法不悲觀，持續有推案並積極去化餘屋，建築貸款餘額增量縮減，主要是因為民眾交屋後，部分建築貸款轉為分戶貸款（房貸）所致。

此外，根據央行統計，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」，7月底貸款餘額6479億元，月增15億元，占全體房貸餘額比重為9.5%，與6月的9.53%差不多，顯見房市剛性需求仍在，自住客、首購族為撐盤力量，房市展望仍相當「穩定」。（編輯：郭萍英）1070827

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