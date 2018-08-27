鬼月前建商民眾趕交屋 7月房貸餘額續創高

（中央社記者邱柏勝台北27日電）央行公布7月房貸餘額新台幣6兆8176億元，月增333億元；年增率4.77%，較上月微增0.12個百分點。央行表示，主因是民眾與建商都趕在民俗月前交屋，導致房貸餘額年增率上揚。

根據央行統計，7月房貸餘額6兆8176億元，月增333億元，續創歷史新高；房貸餘額年增率4.77%，較6月的4.65%增加0.12個百分點。央行主管表示，8月是農曆民俗月，傳統上民眾不太喜歡在鬼月搬新居，因此常常會趕在民俗月前交屋，帶動房市交易量成長。

7月的六都移轉棟數中，僅新北市因為新屋交屋減少出現下滑外，其餘5都皆上揚。在新承做房貸增幅高於民眾房貸還款速度下，帶動房貸餘額成長，也提高7月房貸餘額年增率增幅。