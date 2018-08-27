影／李進勇至水林口湖會勘　關心豪雨復原及預防工作

李進勇表示，0823豪雨的災後復原工作正在全力進行當中，因應接續的西南氣流來襲，縣府也同時佈建防災因應措施，全體同仁仍在全員戒備作好各項復原及預防工作；災後復原工作縣府本著蔡英文總統指示的「從寬、從速」原則推動，針對農作的損失、家戶的淹水補助盡速進行，在農損部分，縣府與公所全力進行勘災認定，家戶淹水部分，縣府也與公所人員合作收件工作，希望受災鄉親盡快得到應有的救助。

雲林縣長李進勇關心鄉親災後復原及海口地區水利設施整備狀況，今(27)日至水林鄉塭底村與西塭底抽水站視察抽水機運作整備情形，並至塭底村鄉親家中關心淹水後的整復進度，最後到口湖台子村天台宮了解家戶淹水災害救助申辦現況，盼協助民眾早日重建家園，水利處長許宏博、社會處長徐忠徹、新聞處長張凱傑、雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰、水林鄉代理鄉長張哲誠、口湖鄉長林哲凌等人陪同勘查。



▲李縣長視察水林鄉塭底村抽水站，抽水運作是否正常。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.27）

李進勇強調，這次的災害讓雲林鄉親們受苦了，政府部門感同身受，縣府會與公所加強聯繫，推動各項復原及預防工作盡速完成，讓鄉親們在最短時間內恢復到原本的生活。



▲住家淹水50公分已啟動災害救助金之申請，李進勇至口湖鄉台子村天台宮關心民眾申辦狀況。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.27）

為防範後續西南氣流可能帶來的強降雨，李縣長至水林鄉塭底村抽水站及西塭底抽水站視察整備狀況，並聽取塭底村長黃志君及村民的建議，指示水利處加強抽水機組量能並確保各設施維持正常運作。



▲李進勇至淹水災民家中了解內部淹水情況。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.27）

李進勇隨後至塭底村居民家中探視，關心家中淹水民眾的災後復原進度，並當場指示水林鄉代理鄉長張哲誠除了協助家園清潔及復原，也要掌握民眾安置需求。



▲李進勇指示水林鄉代理鄉長張哲誠盡速協助淹水家戶進行復原工作。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.27）

縣府也啟動住家淹水50公分災害救助金之申請收件，社會處長徐忠徹提醒家戶淹水民眾準備身分證、印章、受災照片(或村里長證明)，以及存摺影本向所在地公所提出申請。