辦泰國團體簽證強制外包 10月起多收470元

（中央社記者陳葦庭台北27日電）國人赴泰國簽證又要漲價了，旅遊業者今天表示，泰國辦事處今天通知10月1日起泰國團體簽證將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。

中華民國旅館商業公會全國聯合會顧問李奇嶽今天表示，泰國辦事處今天通知各旅行社，宣布10月1日起泰國團體簽證將強制各旅行社一律交由指定外包的私人公司處理，每人將多收470元，而依照目前泰簽費用為1200元，未來要辦泰簽，至少要1670元，再加上旅行社代辦費用，民眾赴泰辦一次簽證費用要近2000元。

他還表示，泰國辦事處雖然也開放民眾自行辦理簽證，但是每日名額限縮到僅200名，若是超過名額上限，還是得付外包公司辦理，並多繳交470元。