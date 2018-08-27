辦泰國團體簽證強制外包 10月起多收470元

（中央社記者陳葦庭台北27日電）國人赴泰國簽證又要漲價了，旅遊業者今天表示，泰國辦事處今天通知10月1日起泰國團體簽證將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。
中華民國旅館商業公會全國聯合會顧問李奇嶽今天表示，泰國辦事處今天通知各旅行社，宣布10月1日起泰國團體簽證將強制各旅行社一律交由指定外包的私人公司處理，每人將多收470元，而依照目前泰簽費用為1200元，未來要辦泰簽，至少要1670元，再加上旅行社代辦費用，民眾赴泰辦一次簽證費用要近2000元。
他還表示，泰國辦事處雖然也開放民眾自行辦理簽證，但是每日名額限縮到僅200名，若是超過名額上限，還是得付外包公司辦理，並多繳交470元。
他指出，台灣對泰國開放免簽，但是泰國不只沒有對台灣開放免簽，反而還將墊高旅遊成本，完全沒有秉持平等互惠原則，至於是否會影響台灣人赴泰國意願，他表示，還得再觀察。
根據觀光局統計，106年台灣赴泰旅遊人次高達55萬多人次，而泰國來台灣人次僅29萬多人次，而今年1月到7月，台灣人赴泰國39萬餘人次，泰國來台人次為18萬餘人次，是台灣赴泰人次的一半。
民眾李小姐今天受訪時表示，原本還想赴泰國清邁按摩，但聽聞泰國簽證費漲價的消息，現在一點興致也沒有了。（編輯：張芷瑄）1070827