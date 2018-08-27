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政治

網紅批志願役軍人是廢物惹議　李錫錕痛批病態

記者呂烱昌／台北報導2018/08/27 18:39
▲台大教授李錫錕27日前往北市選委會登記參選台北市長。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.27)
▲台大教授李錫錕27日前往北市選委會登記參選台北市長。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.27)

823水災重創南台灣，國軍投入大量兵力與裝備投入救災與災後復原，但是卻有22萬人追蹤的網紅陳沂在臉書上直播罵「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」等內容。無黨籍台北市長候選人李錫錕今(27)日連續以三個「病態」抨擊這種不當行為，他表示國防部告不告她不重要，而是我們全體人民應該要集體來告陳沂的道德瑕疵和墮落。

李錫錕指出，陳沂的直播內容是「病態社會的病態網紅的病態評論」。他說，在西方國家有三種人是相當受社會尊敬的，第一種就是軍人，其次是神職人員和學校老師。因為他們對社會貢獻並非來自於對私利的追求，尤其是軍人，必要的時候還得為國犧牲，今天有人對軍人做缺乏證據的謾罵，代表我們的社會病了。

李錫錕表示，軍人選擇替國家社會服務，就算有什麼地方讓我們不滿意，我們也是要帶著感恩與協助的心情，面對這樣的病態指控，他希望國軍們能一笑置之。

對於國防部表示已蒐集證據將提告，李錫錕認為，那是國防部基於保護軍人的立場所做的應有回應，他比較不在乎提告是否成立，反而在乎的是我們的社會是不是夠健康。他表示，軍人是國家的寶貝，對於軍人我們要感恩，因為他們選擇了一個並非多數人都喜愛的行業，今天除了尊重和疼惜，他個人對軍人遭受到這樣的評論是相當不捨的。

李錫錕以自己服役的經驗為例，他在小金門當兵時離八二三砲戰約十年，根本吃不好也睡不好，那時他們是軍官役，也只有一年，可是現在這些國軍是志願役，今天在這樣的情況下，即便是小小的錯誤，也不需要如此謾罵。

關鍵字陳沂李錫錕金門八二三砲戰
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