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中央社

深圳佳士工運有境外勢力？聲援團體反駁

中央社2018/08/27 18:12
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北27日電）深圳佳士公司工人維權事件持續月餘，中國多家官媒日前將矛頭指向「境外勢力」。佳士聲援團發文反駁，並質疑官媒記者說要採訪反映問題，發出的報導卻隻字未提聲援團成員的說法。

美國之音（VOA）中文網今天報導，佳士聲援團在推特（Twitter）發文反駁稱新華社24日的報導「失實」，質問報導迴避佳士公司侵犯工人權益、佳士工人和聲援學生遭毆打恐嚇威脅和綁架等事實。

聲援團的推文指出，新華社這篇報導隻字未提對聲援團成員岳昕等學生的詳細採訪。

推文說，新華社「把佳士工友依法籌建工會的行動，抹黑為非法衝擊公司和擾亂派出所秩序的違法行徑，還把工友的正義鬥爭歸咎為境外敵對勢力滲透和煽動的結果」。

此外，一批中共老黨員及左派人士則在網上，發布致中共政法委書記郭聲琨的呼籲書，要求徹查佳士事件並且立即釋放被關押的維權工人，恢復聲援者的人身自由。

美國之音引述一名呼籲書連署者表示，看到官媒發的報導才知道境外組織「勞動力」和「打工者中心」之類，以前聞所未聞。

連署者說，官媒報導似是而非，因果倒置。工人是因為有不合理的現象，才有訴求，然後一步一步發展，不是工人一開始就要衝擊（衝撞）工廠、衝擊派出所。

佳士公司部分員工5月要求組建獨立工會。到了7月，部分維權工人遭到保全、警察及不明身分人員毆打，導致矛盾激化。事件在中國左派和大學生群體中迅速發酵，部分維權工人和聲援學生被警方拘捕。

工人和學生在獲釋後重新加入維權行列，直到8月24日清晨，大批持盾牌的防暴警察強行闖入位於深圳與惠陽邊界的民宅，現場約10名佳士工人和50名聲援學生全部被捕。

佳士工人聲援團先前在推特發布消息指出，21日晚，新華社記者到聲援團駐地採訪，記者聲稱將客觀中立報導並向高層反映問題。

最終新華社刊發的報導，絲毫沒有提及學生參與維權活動。環球時報刊發的社評，同樣隻字不提學生和毛左的參與，只是說「社會上的勢力參與了進來」，「把矛頭指向中國的工會體制」等。（編輯：馮昭/林克倫）1070827

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