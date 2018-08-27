男星為來台灣與家人鬧翻　直到母親中風才相見

葉天倫導演最新力作《雙城故事》今（27日）舉辦首映會，主要演員溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、萬芳、龍劭華、嚴藝文、楊麗音、羅美玲、李博翔、梅芳等人出席首映。女主角陳怡蓉預產期將至，因此無法前來現場，但仍主動關心新戲首映情況。
劇中，曾珮瑜有一場大尺度裸背與黃志瑋的激情戲，拍得相當唯美，她表示：「兩人以前就拍過床戲，現場可說是駕輕就熟，對彼此的身體很熟悉。」在此之前，劇組安排讓她進行三個月的健身計畫，體脂肪從24％降到19％，成效驚人。
▲《雙城故事》舉行首映會，曾珮瑜為戲、體脂肪從24％降到19％。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
▲《雙城故事》舉行首映會，演員黃柏鈞、曾珮瑜、溫昇豪。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
黃柏鈞為《雙城故事》首映會，特地從大陸劇組告假飛回台灣，想起過去從美國搬到台灣，家人非常不諒解，也因此與哥哥陷入冷戰，音訊全無。兩年後母親中風，哥哥才主動聯繫他，兄弟重修舊好，黃柏鈞才得知原來當年離家前，哥哥其實已替他找到在紐約銀行的工作機會。
▲《雙城故事》舉行首映會，演員龍劭華、嚴藝文。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以一個從沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。
▲《雙城故事》舉行首映會，導演葉天倫。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
▲《雙城故事》舉行首映會。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）