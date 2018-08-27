NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

男星為來台灣與家人鬧翻　直到母親中風才相見

記者徐郁雯／台北報導2018/08/27 18:18
▲《雙城故事》舉行首映會，演員黃柏鈞、曾珮瑜、溫昇豪。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
▲《雙城故事》舉行首映會，演員黃柏鈞、曾珮瑜、溫昇豪。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

葉天倫導演最新力作《雙城故事》今（27日）舉辦首映會，主要演員溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、萬芳、龍劭華、嚴藝文、楊麗音、羅美玲、李博翔、梅芳等人出席首映。女主角陳怡蓉預產期將至，因此無法前來現場，但仍主動關心新戲首映情況。

劇中，曾珮瑜有一場大尺度裸背與黃志瑋的激情戲，拍得相當唯美，她表示：「兩人以前就拍過床戲，現場可說是駕輕就熟，對彼此的身體很熟悉。」在此之前，劇組安排讓她進行三個月的健身計畫，體脂肪從24％降到19％，成效驚人。


▲《雙城故事》舉行首映會，曾珮瑜為戲、體脂肪從24％降到19％。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）


▲《雙城故事》舉行首映會，演員黃柏鈞、曾珮瑜、溫昇豪。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

黃柏鈞為《雙城故事》首映會，特地從大陸劇組告假飛回台灣，想起過去從美國搬到台灣，家人非常不諒解，也因此與哥哥陷入冷戰，音訊全無。兩年後母親中風，哥哥才主動聯繫他，兄弟重修舊好，黃柏鈞才得知原來當年離家前，哥哥其實已替他找到在紐約銀行的工作機會。


▲《雙城故事》舉行首映會，演員龍劭華、嚴藝文。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以一個從沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。


▲《雙城故事》舉行首映會，導演葉天倫。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）


▲《雙城故事》舉行首映會。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

關鍵字雙城故事溫昇豪曾佩瑜葉天倫
邀泡溫泉沒人來　F奶女優開嗆酸民南韓甜心暴肥變大媽　網友全嚇傻

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan