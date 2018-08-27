男星為來台灣與家人鬧翻　直到母親中風才相見

葉天倫導演最新力作《雙城故事》今（27日）舉辦首映會，主要演員溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、萬芳、龍劭華、嚴藝文、楊麗音、羅美玲、李博翔、梅芳等人出席首映。女主角陳怡蓉預產期將至，因此無法前來現場，但仍主動關心新戲首映情況。

劇中，曾珮瑜有一場大尺度裸背與黃志瑋的激情戲，拍得相當唯美，她表示：「兩人以前就拍過床戲，現場可說是駕輕就熟，對彼此的身體很熟悉。」在此之前，劇組安排讓她進行三個月的健身計畫，體脂肪從24％降到19％，成效驚人。



▲《雙城故事》舉行首映會，曾珮瑜為戲、體脂肪從24％降到19％。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）