新北再爆2例登革熱 防疫堅壁清野

新莊瓊林地區雖已公告並封閉菜園，管制人員出入，但衛生局今天下午發布新莊區新增2例本土登革熱，住在自立里68歲女性（案20）、瓊林里59歲男性（案21），分別於8月22日及24日發燒，經登革熱快篩陽性通報後確診。

新北市新莊爆發本土性登革熱疫情，進入第47天，市府防疫雖不斷升級噴灑消毒與「內外夾擊」，依舊無法控制，每天持續有新的病例爆發，至今已經第三波疫情。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北27日電）新北市再爆2例登革熱病例，市府採取「堅壁清野」作戰方式，盼將疫情侷限在新莊瓊林地區的農園、瓊林路、瓊林北路的範圍。聯合稽查小組今天下午出動地毯式巡邏。

衛生局說，經調查兩人於發病前都曾至瓊林路菜園種菜，研判與瓊林里高風險區域有關。防疫如同作戰，市府今天下午決定「堅壁清野」作戰方式，全面在病例周遭管制、噴灑消毒，地毯式巡邏，如果有積水容器孳生源檢驗為陽性，立即開罰地主。

至於為何當地公告管制，病例卻能到菜園活動，衛生局長林奇宏受訪時說，或許有耕作戶宣稱是進入菜園清除孳生源，才會有漏網之魚。

林奇宏今天下午在新北市議會受訪表示，對於登革熱的「熱區」，也就是新莊瓊林地區的周邊12公頃，實施人員管制與農作物的管理。

由於新北市仍舊陸續爆發新的登革熱案例，林奇宏說，因應新案例發生在市民農園以北約500公尺的私有菜園農地，今天起菜園已經實施人員與農作物的管制。

對於登革熱案例不斷發生，市政府從七月初至今，還無法控制疫情，林奇宏說，目前管制範圍約16公頃，案例發生地都會成為高風險區，周邊範圍是警示區。

林奇宏接受中央社記者訪問表示，加上南邊的35公頃處，一共約50公頃的大範圍面積，將於本星期全部列為警示區域，希望在這些範圍內壓下本波登革熱疫情。

衛生局對於瓊林地區的私有農地、地主無法完全掌握相關資料與耕作戶，前線防疫人員疲於奔命不斷噴藥消毒，環保局則希望將疫情侷限在塔寮坑溪以南，瓊林南路以東的區域。

對於防疫作為的強度遭外界批評，林奇宏解釋，有些資訊必須由疾病管制署解讀、公布，有些由國家衛生研究院公布，市府是否要強力介入需要考慮正當性與急迫性，會依照病例發生狀況採取必要措施。他認為，每天電話關懷詢問健康情形，都屬於「侵入性」的防疫作為。（編輯：方沛清）1070827