蜷川實花打造藝術品級宴會廳　飯店推夢幻戶外教堂搶客

▲蜷川實花首次參與宴會空間設計，整體形象以貴氣的紫色為主，入口處還有經典的立體花牆。（圖／典華幸福機構）

搶攻年底婚宴商機，婚宴會館找來日本著名攝影師​蜷川實花合作，打造以花藝為主題的夢幻宴會空間，包含立體花牆、巨型 LED 螢幕、環狀 LED 螢幕等，並設計主題宴會菜餚，起桌價直逼 5 星級飯店；飯店業者也不落人後，以秘境婚禮為概念，結合戶外教堂、華麗宴會場地等特色，不用出國就能有巨星等級完美婚禮。

大直典華與​蜷川實花聯手打造全新宴會空間，今（ 27 ）日正式對外公布，這也是蜷川實花首次參與宴會空間設計，整體形象以貴氣的紫色為主，並打造內外雙面 LED 互動螢幕，及 250 吋舞台螢幕，入口處則有​蜷川實花經典的立體花牆，可供新人及賓客拍照留念。



▲宴會空間打造內外雙面 LED 互動螢幕，論流播放蜷川實花作品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.27）



▲婚宴料理首度推出戰斧牛排，並有專人於桌邊服務。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.27）

婚宴料理也全面升級，包含戰斧牛排、波士頓焗烤龍蝦等，桌上還將擺置蜷川實花設計的永生花藝術裝飾。業者表示，宴會空間走精緻化路線，最多可容納 19 桌，起桌價 25,800 元起，比原本價格貴上 6 成，直逼 5 星飯店等級，但目前最遠預定已到 2019 年 11 月。



▲桃園大溪笠復威斯汀推出媲美外國秘境婚禮的 2019 婚宴專案系列。（圖／桃園大溪笠復威斯汀）

不讓婚宴會館業者專美於前，桃園大溪笠復威斯汀以地域及硬體優勢，推出媲美外國秘境婚禮的 2019 婚宴專案系列，提供夢幻戶外教堂證婚、華麗宴會場地、免費館內婚紗攝影、新娘專屬管家、招牌宴席試菜等一站式服務，起桌價 18,800 元起與去年相同，盼穩固中價位的市場。



▲提供夢幻戶外教堂證婚、華麗宴會場地等一站式服務，起桌價 18,800 元，盼穩固中價位婚宴市場。（圖／桃園大溪笠復威斯汀）

飯店總經理陳孝慈表示，多數新世代新人重視新穎，且跳脫傳統婚禮流程，並與知名專業的廠商結盟合作，一站式提供新人婚宴服務。有別於北部五星飯店既定的婚宴模式，得天獨厚的綠野景觀，打造浪漫絕美的異國度假婚禮風情。