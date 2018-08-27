7月景氣燈號亮綠燈 國發會：景氣比較樂觀

（中央社記者潘姿羽台北27日電）由於外貿、投資轉趨熱絡，國發會今天公布7月景氣燈號亮出綠燈，綜合判斷分數則升至27分；國發會官員表示，景氣擴張的動能還是不夠強勁，不過，和上月相比「已經比較樂觀」。

國家發展委員會7月起適用新版的景氣指標及對策信號，不論新系統或是舊系統的燈號指標，景氣向上的趨勢一致；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內景氣溫和擴張，尤其下半年的投資值得期待。

7月景氣燈號亮出代表景氣「穩定」的綠燈，進一步觀察各構成項目，以機械及電機設備進口值、製造業營業氣候測驗點表現較強勁，雙雙亮出代表「趨熱」的黃紅燈。