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〈光鼎法說〉光模組業務打入聯想供應鏈 今年產品營收

鉅亨網2018/08/27 18:29
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LED 封裝廠光鼎 (6226-TW) 今 (27) 日召開法說會，目前核心業務之一為光模組產品，去年光模組業務營收約 5000 萬元，今年可望達到去年的 2.5 倍、上看 1.25 億元，明年更可望較今年翻倍、甚至 2 倍的營收成長，力拚明年營收占比由目前的 1 成提升至 25%。

光鼎從 2 年半前專注經營光模組 (lighting module) 業務，去年更將新開發的光模組產品列入產品應用事業群的一環，由於光模組產品毛利佳，毛利率表現優於公司平均值，因此光鼎未來也將擴大在光模組這類利基型產品上的投入力道。

光鼎 2014 年起就已為 HP 與 DELL 等大廠設計光模組，不過，起初投入時良率表現不佳，去年起良率已慢慢提升，針對 DELL 客戶的出貨也已放量。有了為 HP 與 DELL 委託設計光模組的經驗，光鼎董事長馬景鵬表示，今年起聯想也成為旗下客戶，聯想委託設計的光模組產品已於 4 月量產，惟受到美中貿易戰影響，出貨量不如當初預期。

據悉，光鼎光模組業務去年營收約 5000 萬元，今年可望達到去年的 2.5 倍、上看 1.25 億元，明年更可望較今年翻倍，甚至達到 2 倍的營收成長。馬景鵬表示，今年光模組業務營收占比約 10%，明年有機會達到 25%。

馬景鵬也看好，目前該產品雖為小眾市場，但隨著越來越多筆電品牌廠採用，未來可望吸引更多品牌廠投入，預期未來 2 年有機會擴展到大眾市場。

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